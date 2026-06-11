Laboratorio degustazione piatti tipici sabato in Valle Maira

Sabato 13 giugno si terrà l’ultimo appuntamento con i laboratori di degustazione dei prodotti tipici del territorio.
Per l’occasione la Locanda Palent preparerà piatti della tradizione della Valle Maira, descrivendone ingredienti e modalità di preparazione.
La storia della locanda si intreccia profondamente con le vicende della omonima borgata, un tempo circondata da piantagioni di piccoli frutti, genepy e piante officinali i cui terrazzamenti sono ancora visibili alle spalle dell’edificio.
La locanda Palent, un tempo gestita da Matteo Laugero ed ora da Gianni Pasian, è diventata un punto di sosta cruciale per il turismo lento ed un punto di riferimento per gli escursionisti che percorrono i famosi Percorsi Occitani. Già Posto Tappa dei PO, la locanda Palent è stata recentemente rinnovata per rendere più confortevole l’ospitalità, pur mantenendo le caratteristiche tipiche di una baita di montagna.
La locanda propone una cucina montana autentica e casalinga, fatta di materie prime genuine ed accoglierà i partecipanti con piatti fatti in casa legati alla tradizione occitana e piemontese
Il laboratorio di degustazione è realizzato con la collaborazione dell’Azienda di Formazione Professionale di Dronero.
Ritrovo presso la Locanda Palent in Borgata Palent .
L’evento avrà inizio alle ore 17.45
Partecipazione gratuita, obbligatoria la prenotazione
Per prenotazione : solo via WhatsApp al numero + 39 347.4130525