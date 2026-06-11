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Attualità | 11 giugno 2026, 20:01

Laboratorio degustazione piatti tipici sabato in Valle Maira

Appuntamento sabato 13 giugno alla Locanda Palent

Laboratorio degustazione piatti tipici sabato in Valle Maira

Sabato 13 giugno si terrà l’ultimo appuntamento con i laboratori di degustazione dei prodotti tipici del territorio.

Per l’occasione la Locanda Palent preparerà piatti della tradizione della Valle Maira, descrivendone ingredienti e modalità di preparazione.

La storia della locanda si intreccia profondamente con le vicende della omonima borgata, un tempo circondata da piantagioni di piccoli frutti, genepy e piante officinali i cui terrazzamenti sono ancora visibili alle spalle dell’edificio.

La locanda Palent, un tempo gestita da Matteo Laugero ed ora da Gianni Pasian, è diventata un punto di sosta cruciale per il turismo lento ed un punto di riferimento per gli escursionisti che percorrono i famosi Percorsi Occitani. Già Posto Tappa dei PO, la locanda Palent è stata recentemente rinnovata per rendere più confortevole l’ospitalità, pur mantenendo le caratteristiche tipiche di una baita di montagna.

La locanda propone una cucina montana autentica e casalinga, fatta di materie prime genuine ed accoglierà i partecipanti con piatti fatti in casa legati alla tradizione occitana e piemontese

Il laboratorio di degustazione è realizzato con la collaborazione dell’Azienda di Formazione Professionale di Dronero.

Ritrovo presso la Locanda Palent in Borgata Palent  .

L’evento avrà inizio alle ore 17.45

Partecipazione gratuita, obbligatoria la prenotazione

Per prenotazione : solo via WhatsApp al numero + 39 347.4130525

comunicato stampa

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