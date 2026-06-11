Bra in festa per i vent'anni dell'Unione Veterani dello Sport

Era il 10 Giugno 2006 quando con "l'ardire" di un gruppo di 20 "pionieri" veniva ufficialmente fondata l'Unione Veterani dello Sport Sezione "Angiolina Costantino" Bra

Ecco allora che il team dirigente della realtà associativa strettamente legata al mondo sportivo ed al sociale capitanata dal Presidente Giuseppe Gandino non poteva non raccogliere una ghiotta opportunità per sottolineare un percorso lungo vent'anni.

Sabato 13 e domenica 14 giugno sarà occasione di far festa con la nuova e rinnovata edizione del Trofeo UNVS Memorial Andrea e Paolo Caretti dove scenderanno in campo il fior fiore degli atleti del "basket over" in una due giorni di gara dove la "palla a spicchi" ancora una volta "la farà da padrona".

"Sembra ieri quando veniva formalmente costituta la sezione dell'Unione ed oggi scendiamo in campo per dare ricordo a due amici dello sport, Andrea e Paolo Caretti ed in parallelo mettere in evidenza le tante e differenti attività ideate e promosse lungo i vent'anni di vita a supporto dei più giovani, dei diversamente abili e della fragilità di soggetti anziani - afferma emozionato il Presidente Giuseppe Gandino, che conclude - "Siamo soddisfatti del lavoro profuso con pieno e totale spirito di servizio, per questo non potevamo non dare risalto alla ns. realtà associativa, riconosciuta benemerita dal CONI ed Associazione di Promozione Sociale dal Ministero del Lavoro, che a breve concretizzerà una seconda interessante e piacevole sorpresa con al fianco l'amministrazione comunale di Bra per ricordare nel tempo "un'avventura" che speriamo possa proseguire per tanti e tanti anni ancora".

Al fianco del sodalizio sportivo ancora una volta AIDO Sezione Provinciale di Cuneo ed il Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero.