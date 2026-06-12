CFP Cemon, assemblea dei soci a Ceva: riconfermata la Presidente Gonella, approvati bilancio e previsioni 2026

Giovedì 11 giugno a Ceva si è riunita l'assemblea dei soci del Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese, momento cruciale di governo dell'ente che aggrega realtà pubbliche, associazioni di categoria e privati detentori di quote dell’Ente.
All'ordine del giorno tre temi di rilevanza amministrativa e gestionale: l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al 2025, il rinnovo degli organi sociali e l'approvazione del bilancio di previsione per il 2026.
Bilancio 2025: continuità gestionale
L'assemblea ha approvato il bilancio dell'anno trascorso, documento che fotografa l'andamento della gestione amministrativa ed economica del centro durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. L'approvazione rappresenta una ratifica della direzione intrapresa e della gestione messa in atto dalla struttura nel corso dell'anno.
Organi sociali: riconferma della leadership
Tra le decisioni assunte figura il rinnovo degli organi di governo: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. In questo contesto è stata riconfermata alla presidenza Cinzia Gonella, che mantiene così la guida dell'ente.
Lo sguardo al 2026
L'assemblea ha infine anche approvato il bilancio di previsione per il 2026, documento programmatico che definisce le linee direttive e finanziarie per l'anno a venire.
La partecipazione all'assemblea di enti pubblici, associazioni di categoria e soggetti privati azionisti rispecchia la natura di CFP Cemon come struttura radicata nel tessuto territoriale, dove interessi pubblici e privati convergono attorno all'obiettivo comune della formazione professionale.