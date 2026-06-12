"Solo Simboli?": gli studenti del CFP Cemon “Rebaudengo” riflettono sulla Repubblica e sui suoi simboli

Studentesse e studenti delle classi prime di Estetica e Meccanica del CFP Cemon "Ernesto Rebaudengo" di Ceva hanno partecipato al bando nazionale "80 anni di Repubblica: Radici, Libertà e Futuro", concorso promosso dal Comune di Ceva per stimolare nei giovani una riflessione consapevole sui valori costituzionali e sull'identità nazionale.

"Solo Simboli?" Una provocazione necessaria

Il titolo dell'elaborato vincente - "Solo Simboli?" - funziona come una provocazione intelligente. Le studentesse e gli studenti non si limitano a celebrare i simboli nazionali, ma si interrogano sul loro valore reale. Cosa rappresentano davvero la Bandiera e il simbolo della Repubblica Italiana? Sono reliquie del passato, oppure custodiscono valori ancora vivi e pregnanti?

La risposta che emerge dall'elaborato video è netta: questi non sono semplici decorazioni. Sono espressioni tangibili dei principi che uniscono un popolo, specchi dei valori costituzionali e testimonianze di un patto collettivo che continua a vivere nelle istituzioni e nella coscienza civica di chi lo abita.

Un'opportunità formativa oltre la classe

Il fatto che il lavoro provenga da due classi prime, studenti appena inseriti nei percorsi di formazione professionale, rende l’elaborato ancora più significativo. Dimostra che il coinvolgimento dei giovani su tematiche civiche e costituzionali non è una distrazione dalla formazione tecnica, ma un arricchimento che sviluppa consapevolezza e spirito critico.

La scelta del format video rivela una comprensione contemporanea del linguaggio comunicativo: non bastano più le parole per parlare ai giovani di oggi. Serve fare propria la materia e raccontarla con i mezzi che le nuove generazioni conoscono.

In un'epoca dove la partecipazione civica dei giovani è spesso data per scontata, iniziative di questo tipo riconoscono che i ragazzi hanno cose importanti da dire sulla società in cui vivono, purché si dia loro lo spazio e gli strumenti per farlo.

Gli studenti e studentesse del CFP Cemon hanno colto questa opportunità, trasformando una riflessione astratta sulla Repubblica in un messaggio concreto: i simboli non sono vecchi, sono vivi.

La direzione e i docenti dell’istituto “Rebaudengo” ringraziano il Comune per l’opportunità offerta, per l’assegnazione della borsa di studio e per l’attenzione che viene rivolta ai giovani quale strumento fondamentale di crescita personale e sociale.