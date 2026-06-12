Anziano in stato confusionale rischia di scavalcare il balcone: salvato dalla Polizia Locale di Savigliano

Attimi di forte apprensione qualche giorno fa, in via Mazzini, a Savigliano, dove un anziano residente è stato soccorso dopo essere stato visto mentre si trovava in procinto di scavalcare il balcone della propria abitazione, a circa cinque metri di altezza dal piano stradale.

L’allarme è stato lanciato da una vicina di casa, che ha contattato il 112 segnalando il comportamento dell’uomo e il concreto pericolo che potesse cadere nel vuoto.

Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Terre della Pianura. Gli agenti, entrati nell’alloggio confinante con quello dell’anziano, hanno cercato di instaurare un dialogo con lui. Dall’interazione è emerso che l’uomo si trovava in uno stato confusionale e continuava ad avvicinarsi pericolosamente alla ringhiera del balcone.

Considerata l’urgenza della situazione e l’impossibilità di attendere l’arrivo dei Vigili del Fuoco, gli operatori hanno deciso di intervenire senza esitazioni. Mentre l’agente Davide Barbi suonava ripetutamente al campanello dell’abitazione per richiamare l’attenzione dell’anziano, il vice commissario Gabriele Ghibaudo ha raggiunto il balcone adiacente e, aggrappandosi alla balaustra, è riuscito a scavalcare sul balcone dell’uomo.

Una volta raggiunto, l’ufficiale ha accompagnato l’anziano all’interno dell’abitazione, mettendolo definitivamente in sicurezza.

Pochi minuti dopo sono arrivati sul posto i sanitari del 118 e la figlia dell’uomo. Dopo gli accertamenti medici, l’anziano è risultato in buone condizioni fisiche ed è stato quindi affidato ai familiari.

L’episodio si è concluso senza conseguenze grazie alla prontezza della vicina di casa, che ha immediatamente segnalato il pericolo alle autorità, e al tempestivo intervento della Polizia Locale, evitando che una situazione estremamente delicata potesse trasformarsi in tragedia.