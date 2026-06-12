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Cronaca | 12 giugno 2026, 17:45

Incendio a Villanova: in fiamme un fienile a Roracco

Le fiamme hanno causato una densa colonna di fumo visibile anche dal concentrico. Al momento le operazioni sono ancora in corso

Incendio a Villanova: in fiamme un fienile a Roracco

Sono ancora in corso le operazioni per domare un incendio divampato nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 giugno, a Roracco, frazione del Comune di Villanova Mondovì. 

L'allarme è scattato poco prima delle 17, sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Mondovì, oltre ai ai volontari di Morozzo e Ceva. 

Da quanto si apprende le fiamme, che hanno causato una densa colonna di fumo visibile anche dal concentrico di Villanova, avrebbero interessato un fienile e un porticato, andato completamente distrutto. 

L'intervento è ancora in corso, seguiranno eventuali aggiornamenti. 

Arianna Pronestì

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