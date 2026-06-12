Staffarda, tra pipistrelli e storia: laboratori e visite speciali all’Abbazia

Un viaggio tra natura, cultura e storia all’Abbazia di Staffarda, dove proseguono le iniziative rivolte a famiglie e visitatori con un ricco programma di attività ed esperienze guidate.

Sabato 13 giugno alle ore 15 l’appuntamento è con “Pipistrelli in Abbazia – Un viaggio in Cina”, laboratorio pensato per bambini dai 6 ai 10 anni. Partendo dalla presenza di una numerosa colonia di pipistrelli ospitata nel complesso abbaziale, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso curioso e interattivo che unisce natura e intercultura. Attraverso racconti, simboli e attività creative, i più piccoli scopriranno il significato positivo attribuito al pipistrello nella cultura cinese, dove è simbolo di fortuna, e realizzeranno un proprio elaborato da portare con sé.

L’iniziativa, promossa con il contributo della Stazione Teriologica Piemontese, del Parco del Monviso, dell’associazione DialogArt e della Fondazione Ordine Mauriziano, si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione che unisce tutela ambientale e patrimonio culturale. La colonia di chirotteri presente a Staffarda rappresenta infatti un caso di rilievo internazionale per la conservazione della biodiversità in un contesto storico.

Parallelamente proseguono le aperture straordinarie dei dormitori dei monaci, giunte alla nona edizione. Ogni seconda domenica del mese, da aprile a ottobre, è possibile accedere a spazi normalmente non visitabili del complesso abbaziale, accompagnati dalle guide dell’associazione DialogArt.

Le visite, in programma alle ore 11 e alle 15, offrono un percorso della durata di circa un’ora e mezza tra storia, architettura e memoria. Dai chiostri alla chiesa, fino agli antichi dormitori e alle aule scolastiche, il racconto si snoda attraverso documenti, registri e testimonianze che restituiscono uno spaccato di vita quotidiana, dalle epoche dei monaci cistercensi fino al Novecento.

Entrambe le iniziative prevedono posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 011.6200602 o scrivere all’indirizzo infodialogart@gmail.com.