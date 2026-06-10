A giugno “Salute in piazza” arriva a Sanfrè e a Pocapaglia

Visto il grande apprezzamento per l’edizione 2025 (che ha interessato ben 16 Comuni di Langhe e Roero, coinvolgendo centinaia di persone), l’ASL CN2 nel 2026 è ripartita con vigore con “Salute in Piazza”, che prevede una serie di 10 incontri con gli assistiti, da realizzare entro l’estate direttamente nelle piazze principali dei paesi del territorio, con lo scopo di rendere i servizi sanitari ancora più accessibili e comprensibili a tutti.

Grazie al sostegno della Fondazione Ospedale Alba-Bra e alla disponibilità di un gruppo di professionisti sanitari e collaboratori, l’ASL continuerà ad essere presente con l’Ambulatorio Mobile nei Comuni per incontrare i cittadini. A dimostrazione dell’impegno e dell’importanza che questo progetto continua a rivestire per l’Azienda Sanitaria, anche a questi nuovi appuntamenti itineranti sarà sempre presente la Direzione Generale.

Questa iniziativa vuole cercare di facilitare l’ascolto e la comunicazione tra Azienda Sanitaria e Assistiti, migliorando la diffusione di informazioni essenziali e corrette per l’accesso ai servizi sanitari, promuovendo stili di vita salutari e raccogliendo le esigenze e i suggerimenti che i residenti in ASL CN2 vorranno condividere.

Dopo le prime tappe dell’anno a Bossolasco, Magliano Alfieri, Montaldo Roero, Corneliano, Serravalle Langhe, Castellinaldo e Castelletto Uzzone, l’ASL CN2 incontrerà, nel mese di giugno, la cittadinanza a:

· SANFRÈ giovedì 25 giugno (ore 9,30-12)

piazza Ten. Col. De Zardo (area mercato)

· POCAPAGLIA lunedì 29 giugno (ore 9,30-12)

piazza Don Almondo (Frazione Macellai)

L’iniziativa “Salute in Piazza” continuerà ad essere affiancata, in tutte le sue date, da una attività di cammino di 50 minuti circa, facoltativa, gratuita e guidata, organizzata dai professionisti del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2, con la collaborazione e il supporto delle associazioni locali e delle amministrazioni comunali. Per chi lo desidera, la camminata potrà essere preceduta e seguita dalla misurazione di alcuni parametri fisiologici (pressione arteriosa e glicemia), che permetterà ai partecipanti di avere un riscontro immediato dei benefici apportati dall’attività fisica. La misurazione dei parametri sarà in ogni caso offerta anche a chi non parteciperà alla camminata. Per informazioni sull’attività di cammino: epidemiologia@aslcn2.it o 0173/316621.

Novità di quest’anno è, invece, la possibilità di partecipare, durante le mattinate, all’iniziativa facoltativa e gratuita “Ogni minuto conta!”, che prevede interventi di sensibilizzazione in tema di primo soccorso (importanza della rianimazione cardiopolmonare, uso del DAE, chiamata tempestiva al 112 in caso di arresto cardiaco), per promuovere una cultura efficace dell’intervento precoce.

Il progetto “Salute in Piazza” si completa con la creazione di una rete di “Sentinelle della Salute”, un approccio innovativo e comunitario per monitorare e migliorare la salute pubblica e soprattutto il rapporto dei cittadini con i servizi sanitari. Con essa l’ASL CN2 mira a creare una rete di volontari, formati e informati, che agiscano come punti di riferimento nel loro quartiere o comunità, per promuovere la salute, il benessere e l’informazione sui servizi disponibili. Queste sentinelle fungeranno da collegamento tra l’ASL e la cittadinanza, facilitando così la diffusione di informazioni cruciali e raccogliendo feedback sulle esigenze sanitarie locali.

L’invito è quello di approfittare di queste occasioni di incontro per venire in piazza a conoscere un po’ meglio la propria ASL e i servizi erogati, per porre domande, dare suggerimenti o anche solo per una semplice misurazione della pressione e della glicemia.

L’ASL CN2 vi aspetta nei vostri paesi!