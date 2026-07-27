Boves, teatro e inclusione: in scena “Pedalando tra le storie”

Sarà una serata di ascolto e riflessione quella in programma venerdì 31 luglio a Boves, dove l’associazione ARIA APS propone un evento capace di unire teatro, sostenibilità e impegno sociale. L’appuntamento è alle 21 a Cascina Marquet, in via Roncaia, con “Pedalando tra le storie”, format originale interpretato da Daniele Ronco della compagnia Mulino ad Arte.

Attraverso il linguaggio teatrale e della narrazione, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio nelle esperienze legate alla disabilità e alla neurodivergenza, mettendo al centro i diversi punti di vista che compongono questo complesso universo: dalla persona direttamente coinvolta ai familiari, dagli operatori agli amici. Uno sguardo corale, che evidenzia come ogni prospettiva sia autentica ma allo stesso tempo parziale, e come sia necessario costruire un equilibrio che tenga conto di tutte le voci.

Il progetto intende sottolineare l’importanza di creare percorsi di vita fondati su partecipazione, diritti e autodeterminazione, senza lasciare che il peso delle scelte ricada interamente sulle famiglie. Un messaggio che ARIA APS affida alla forza del racconto e alla sensibilità artistica.

Elemento distintivo della serata sarà anche l’aspetto sostenibile: l’energia necessaria ad alimentare le luci del palco sarà infatti prodotta dal pubblico stesso, pedalando su biciclette collegate a un generatore. Lo stesso Ronco arriverà a Boves in bicicletta e, nel corso della giornata, raccoglierà testimonianze e storie che diventeranno parte integrante dello spettacolo serale.

L’ingresso prevede un biglietto intero di 10 euro e ridotto a 5 euro (over 65, under 18 e persone con disabilità). È consigliata la prenotazione tramite WhatsApp al 340.2249600 o via mail a info@associazionearia.it. L’iniziativa è sostenuta da Banca di Boves.