Cuneo, nasce il Runeo Club: il primo run club giovanile della città unisce corsa, socialità e inclusione

Nato appena due mesi fa, il Runeo Club sta già diventando un punto di riferimento per molti giovani cuneesi alla ricerca di un modo diverso di vivere lo sport e la socialità. Con oltre 100 partecipanti in tre diverse occasioni e una crescita costante, il progetto rappresenta il primo run club giovanile della città, sullo stile di quelli che stanno spopolando in tutto il mondo.

A fondarlo sono stati Elia Verra, 22 anni, e Alberto Dutto, 21 anni, due grandi appassionati di sport accomunati dalla volontà di creare un'iniziativa capace di unire benessere, inclusione e comunità.

"Dopo mesi e mesi in cui, da studente fuorisede a Torino, ho avuto l'opportunità di partecipare a queste bellissime realtà che uniscono corsa, socialità e inclusione, ho pensato che fosse arrivato il momento di portare un progetto simile anche a Cuneo", racconta Verra, studente di Economia all'Università di Torino. "Mi sembrava un'opportunità che mancava alla città e che avrebbe potuto coinvolgere molti giovani."

L'idea si è rivelata vincente. Fin dalle prime uscite, decine di giovani ragazzi e ragazze hanno scelto di partecipare agli appuntamenti settimanali del sabato, trasformando una semplice corsa in un momento di incontro aperto a tutti i livelli, dai principianti ai più esperti.

Le uscite sono gratuite e pensate con un obiettivo preciso: non la performance sportiva, ma la possibilità di condividere un'esperienza, muoversi insieme e creare nuove relazioni in un contesto informale e accessibile, sfruttando le bellezze della città, dal Viale degli Angeli al Parco Fluviale.

"Volevamo costruire qualcosa che andasse oltre la semplice corsa", spiegano i fondatori. "Oggi molti giovani cercano occasioni per conoscere persone nuove e vivere esperienze autentiche. Il nostro obiettivo è offrire un contesto positivo in cui farlo, promuovendo allo stesso tempo uno stile di vita attivo e salutare."

Nel corso dei primi mesi non sono mancate le collaborazioni con alcune attività del territorio, che hanno contribuito a rendere ancora più aggregativi i momenti successivi alle corse. In particolare, la Gelateria Ansaldi ha offerto il gelato a tutti i partecipanti in occasione di un appuntamento estivo, mentre il Bar Mirar ha accolto i runner al termine di un'altro uscita offrendo uno spritz. Iniziative che hanno rafforzato il legame tra giovani, attività locali e vita cittadina.

Con un'età media poco superiore ai vent'anni, il Runeo Club sta intercettando una domanda sempre più evidente: quella di eventi che uniscano sport, benessere e socializzazione. Una formula semplice ma efficace che sta attirando un numero crescente di partecipanti.

L'obiettivo per il futuro è continuare su questa linea, mantenendo i valori che hanno guidato il progetto fin dall'inizio: inclusione, accessibilità e spirito di comunità.

"Ci piacerebbe che il Runeo Club diventasse un appuntamento fisso per la città", conclude Verra. "Non vogliamo essere soltanto un gruppo che corre insieme, ma un'occasione per creare nuove amicizie, stare bene e dimostrare che anche a Cuneo possono nascere iniziative capaci di unire i giovani in modo sano e positivo."