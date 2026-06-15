Dogliani, Confartigianato Cuneo premia la fedeltà delle imprese [VIDEO]

Si è svolta domenica 13 giugno, al Teatro “Sacra Famiglia” di Dogliani, la tradizionale cerimonia di premiazione della Fedeltà Associativa promossa da Confartigianato Cuneo – Zona di Dogliani. Un appuntamento significativo, dedicato a valorizzare le imprese che da decenni fanno parte dell’associazione, testimoniando continuità, impegno e attaccamento al lavoro.

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre agli imprenditori premiati, i vertici di Confartigianato insieme a rappresentanti delle istituzioni. Hanno portato il proprio saluto il sindaco di Dogliani Claudio Raviola, il consigliere provinciale Pietro Danna e il consigliere della Fondazione CRC Fabio Lora.

L’iniziativa si è inserita nel contesto dell’Antica Fiera della Ciliegia, manifestazione storica alla cui organizzazione Confartigianato collabora attivamente con il Comune.

"La Fedeltà Associativa – ha sottolineato il presidente zonale Marco Domenico Rainelli – è un’occasione per celebrare il valore del lavoro artigiano e il senso di appartenenza. Allo stesso tempo rappresenta un momento di riflessione sulla situazione economica, ricordando come il sistema produttivo italiano si fondi sulle micro, piccole e medie imprese, vera spina dorsale anche della provincia di Cuneo. Il nostro impegno è supportare le aziende con servizi e consulenze, favorendo percorsi di crescita legati soprattutto a innovazione e internazionalizzazione".

Sulla stessa linea la presidente territoriale Daniela Balestra, presente insieme al vicepresidente vicario Michele Quaglia e al vicepresidente Davide Merlino: "Con questo appuntamento vogliamo rendere omaggio agli imprenditori che da anni credono in Confartigianato e contribuiscono a costruirne la forza. Le imprese del territorio rappresentano un’eccellenza riconosciuta, espressione di un’artigianalità autentica. Ogni premiazione è un momento di grande orgoglio, che restituisce il valore dell’impegno quotidiano".

Numerose le realtà premiate per la lunga adesione all’associazione. Per i 50 anni di fedeltà sono state insignite Viotto Angelo & C. snc di Farigliano e Burdizzo Carlo snc di Roddino. Riconoscimenti per i 35 anni sono andati a Cagnassi Mauro (Cissone), Viglierchio Giuseppe (Murazzano), F.C.F.M. snc di Monforte d’Alba, E.P.S. snc di Dogliani, Beppino Occelli Il Burro srl di Farigliano, S.M.A.I.D. snc e Sanino Mario di Dogliani, oltre alla Var di Russo Angelo & C. snc di Belvedere Langhe.

Una mattinata che ha unito celebrazione e riflessione, mettendo al centro il ruolo fondamentale dell’artigianato nello sviluppo economico e sociale del territorio.