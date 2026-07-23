La presidente di Confartigianato Cuneo Daniela Balestra traccia il bilancio dei suoi primi sei mesi di mandato [VIDEO]

Il traguardo dei primi sei mesi alla guida di Confartigianato Imprese Cuneo rappresenta per la presidente Daniela Balestra un primo fondamentale momento di bilancio, ma soprattutto un trampolino di lancio verso le grandi sfide future del comparto artigiano.

Prima donna a rivestire questa prestigiosa carica nella storia dell'associazione territoriale, la seconda più grande d'Italia per numero di iscritti, Balestra ha inaugurato il suo mandato nel segno di un profondo rinnovamento generazionale, mantenendo però salde le radici con la grande tradizione produttiva locale.

In prima linea, tra i vari compiti dell’associazione, pone risposte concrete alle urgenze delle micro e piccole imprese locali. Tra i temi centrali spiccano l'innovazione digitale, la semplificazione burocratica e un'attenzione particolare al welfare aziendale, con un focus sul potenziamento dei servizi per l'infanzia per favorire una reale conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

Con una visione pragmatica e lungimirante, Daniela Balestra ci racconta come Confartigianato Cuneo stia affrontando le grandi transizioni economiche in atto, ponendosi non solo come scudo e tutela per i novemila associati, ma come vero e proprio motore di sviluppo per l'intero tessuto sociale della provincia (GUARDA IL VIDEO)