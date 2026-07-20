CER-A, la comunità energetica di Confartigianato Cuneo cresce sul territorio

Prosegue il percorso di espansione di CER-A, la comunità energetica promossa da Confartigianato Cuneo, per mettere a disposizione delle imprese artigiane e del territorio un modello concreto di transizione energetica basato sulla collaborazione e sulla condivisione. Proprio in questi giorni si è concluso l’iter delle sue configurazioni sulle cabine primarie di Pianfei, Beinette, Morozzo, Cuneo, Narzole, Cherasco.

Nata per supportare privati, imprese e installatori nella transizione verso un’energia più sostenibile ed economica e per promuovere l’autoconsumo collettivo, CER-A sta attualmente registrando un ottimo sviluppo. In totale sono 21 cabine ad oggi attivate, ed altre 12 sono in corso di validazione. A queste se ne stanno aggiungendo altre 36 che si attiveranno man mano che verranno collegati gli impianti fotovoltaici, raggiungendo così i 31 MW di potenza. L’intento è però quello di crescere ulteriormente nei prossimi mesi, sia come numero di impianti connessi come Produttori e Consumatori.

"La nostra Comunità Energetica - dichiara Franco Roagna, presidente di CER-A – continua a crescere in modo efficace e costante. Si tratta di un esempio concreto di come le imprese artigiane possano essere protagoniste della transizione energetica. A due anni dalla sua costituzione CER-A si sta espandendo sul territorio cuneese con un numero sempre maggiore di configurazioni e l’ottima risposta da parte di imprese e famiglie sta confermando la grande utilità di questa iniziativa. Proseguiamo quindi con soddisfazione nel nostro impegno accompagnando le imprese e le comunità locali verso un futuro più sostenibile, ma anche più competitivo e inclusivo".