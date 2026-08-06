Daniela Balestra, presidente di Confartigianato Cuneo: “Occorre sostenere un welfare moderno e fare rete sul territorio” [VIDEO]

Capillarità sul territorio e centralità della persona, elementi valorizzati da un costante spirito di collaborazione con le istituzioni e gli attori locali. Questi i principali concetti espressi da Daniela Balestra, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo, con la quale abbiamo analizzato il percorso attuale dell’Associazione.

Innanzitutto la vicinanza reale alle micro e piccole imprese che si traduce nel sostegno concreto a tutte le componenti del tessuto sociale. Un’attenzione che si riflette nell’impegno verso la formazione e la crescita di nuovi imprenditori anche attraverso i Gruppi di opinione, interni all’Associazione. Spazio quindi al Movimento Giovani Imprenditori, incubatore di innovazione e passaggio generazionale, e al Movimento Donne Impresa, promotore di pari opportunità e tutele. Al contempo, l'associazione non dimentica le proprie radici, valorizzando l'esperienza degli anziani attraverso l'ANAP, in un perfetto equilibrio tra memoria e futuro.

Al centro di questo ecosistema rimane l’uomo, supportato da un welfare moderno e da sinergie territoriali capaci di fare rete con tutti gli operatori del territorio.

L'intervista a Daniela Balestra (GUARDA IL VIDEO)