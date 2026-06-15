Grandi numeri per l’edizione 2026 di “Scrittori a scuola”: 53 incontri, 90 classi coinvolte e 1.800 studenti partecipanti

Si è ufficialmente conclusa lo scorso 5 giugno la ventesima edizione di “Scrittori a scuola”, l’iniziativa promossa dalla Biblioteca civica di Mondovì nell’ambito delle attività del Sistema Bibliotecario Monregalese, con il sostegno del Comune di Mondovì e il contributo della Regione Piemonte.

Una rassegna che ancora una volta ha potuto contare sulla regia dello scrittore monregalese Marco Tomatis, abile coordinatore generale dell’evento ma soprattutto tra i più apprezzati e premiati autori contemporanei per ragazzi, e che quest’anno è riuscita a dilatarsi nel tempo, proponendo appuntamenti nelle singole classi dal 17 marzo al 5 giugno. Cinquantatré, in particolare, gli incontri svoltisi tra gli Istituti Comprensivi Mondovì 1, Mondovì 2 e gli analoghi plessi di San Michele Mondovì e Villanova Mondovì, con novanta classi coinvolte e circa milleottocento ragazzi partecipanti. Cinque, infine, gli scrittori che si sono alternati nel corso delle settimane: Ilaria Mattioni (Premio Campiello Junior 2025), Roberto Morgese (Premio Raffaello 2010), Daniele Nicastro (Premio Selezione Bancarellino 2024), Marco Bertarini (celebre cantastorie con formazione teatrale) e David Conati, apprezzato autore, traduttore e compositore.

"Mondovì si conferma un territorio fertile e vivace per l’intero mondo letterario, cercando di tenere fede alla sua storica tradizione di “Città della Stampa” e “Città degli Studi” - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora alla Cultura Francesca Botto. -. Grazie alla nostra Biblioteca civica, al suo direttore Livio Attanasio, ai suoi collaboratori e all’intero Sistema Bibliotecario Monregalese per un’edizione di “Scrittori a scuola” mai così ricca e avvincente. Grazie, soprattutto, a Marco Tomatis che da anni si impegna per favorire una divulgazione letteraria di altissimo profilo. Dall’incontro e dal dialogo con cinque scrittori di caratura nazionale come Ilaria Mattioni, Roberto Morgese, Daniele Nicastro, Marco Bertarini e David Conati, l’intera comunità scolastica monregalese non può che esserne uscita rafforzata e arricchita culturalmente e umanamente".