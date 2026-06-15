Castelletto Stura lancia “Pronti, Partenza… Scuola!”: un nuovo servizio per sostenere le famiglie prima del ritorno sui banchi

Con “Pronti, Partenza… Scuola!”, il nuovo progetto sperimentale dedicato ai bambini e alle loro famiglie come supporto ai piccoli alunni durante il periodo che precede l’inizio del nuovo anno scolastico, il Comune di Castelletto Stura passa dalle parole ai fatti.

Si tratta infatti di un'iniziativa che nasce da lontano e che rappresenta il risultato di un percorso di ascolto portato avanti dall'Amministrazione comunale e dal sindaco Alessandro Dacomo attraverso incontri periodici con le famiglie sui temi dei servizi scolastici e dell'organizzazione della vita quotidiana.

Negli ultimi anni il tessuto sociale è profondamente cambiato. Sempre più famiglie sono composte da genitori entrambi lavoratori e, spesso, anche i nonni sono ancora impegnati professionalmente, oppure hanno minori possibilità di garantire un supporto costante. Una situazione che rende particolarmente complesso il periodo di transizione tra la fine delle vacanze estive e la riapertura delle scuole.

Proprio dall'analisi di queste esigenze e dall'ultima riunione pubblica dedicata alle famiglie è nata l'idea di sviluppare un nuovo servizio, in collaborazione con l'Associazione Scuolorando APS, realtà che affiancherà il Comune nella gestione del progetto.

Il servizio sarà attivo dal 31 agosto all'11 settembre 2026 nelle scuole di Castelletto Stura, offrendo ai bambini due settimane di attività ludiche, ricreative e di socializzazione prima della ripresa delle lezioni. L'orario previsto sarà dalle 8 alle 13, con la possibilità di attivare anche il servizio mensa, al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. La quota di partecipazione sarà di 60 euro a settimana. Il progetto è rivolto prioritariamente ai residenti del Comune di Castelletto Stura ma, in presenza di posti disponibili, potrà accogliere anche famiglie provenienti da altri comuni.

«Da tempo stavamo ragionando su come completare l'offerta dei servizi scolastici del nostro territorio – spiega il sindaco Alessandro Dacomo –. Le richieste arrivate dalle famiglie sono state numerose e molto chiare: esiste un'esigenza concreta di supporto nei giorni che precedono l'avvio delle scuole. Abbiamo quindi deciso di intervenire immediatamente, destinando una parte delle risorse del bilancio comunale a un progetto che riteniamo strategico per la qualità della vita delle famiglie castellettesi»

L'iniziativa si inserisce anche nel più ampio dibattito aperto in questi giorni da Confartigianato Cuneo, che ha lanciato una petizione per ottenere maggiori risorse pubbliche a sostegno di servizi educativi e di conciliazione tra famiglia e lavoro.

«Accogliamo con favore l'appello di Confartigianato – prosegue Dacomo – perché il tema riguarda sempre più famiglie e sempre più imprese. Occorrono strumenti concreti per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Nell'immediato, però, abbiamo ritenuto doveroso dare una risposta concreta alle esigenze emerse sul territorio, senza attendere ulteriori sviluppi».

L'Amministrazione guarda già oltre la fase sperimentale. Se il progetto riceverà un riscontro positivo, potrà infatti essere esteso anche durante l'anno scolastico per rispondere a quelle situazioni particolari che spesso mettono in difficoltà le famiglie, come assemblee sindacali, sospensioni temporanee delle attività o altre esigenze organizzative.

Con “Pronti, Partenza… Scuola!”, Castelletto Stura compie così un ulteriore passo nel percorso di potenziamento dei servizi educativi e di sostegno alle famiglie, confermando una visione amministrativa attenta ai cambiamenti sociali e alle necessità concrete della comunità.