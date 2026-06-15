Isiline si conferma main sponsor della kermesse brassicola "C’è fermento" a Saluzzo

Per il settimo anno consecutivo, Isiline conferma il proprio sostegno alla manifestazione “C’è Fermento”, organizzata a Saluzzo da Fondazione Amleto Bertoni. Lo storico provider di servizi Internet, connettività e telefonia, con sede proprio a Saluzzo, sarà nuovamente main sponsor della kermesse brassicola che si svolgerà da giovedì 18 giugno a domenica 21 giugno all’interno de Il Quartiere. Per la prima volta, “C’è Fermento” si dedicherà non soltanto alle birre artigianali ma all’intero mondo dei fermentati che approfondirà con talk dedicati sotto l’Ala di Ferro e con il coinvolgimento di produttori nell’ex Caserma Musso. Protagoniste resteranno le birre con 14 birrifici artigianali italiani, 2 consorzi della birra e 2 birrifici ospiti belga e tedesco. Ci sarà spazio anche per lo street food, con 7 cucine di strada locali e internazionali e 7 produttori. Per maggiori informazioni visitare il sito cefermento.it.

“Il sostegno che Isiline rinnova a C'è Fermento va ben oltre la semplice sponsorizzazione: è la dimostrazione di una visione condivisa, che riconosce negli eventi un'opportunità di crescita, promozione e valorizzazione del territorio – dichiara Carlo Allemano, presidente di Fondazione Bertoni -. Per questa manifestazione, poter contare sulla fiducia di una realtà profondamente radicata a Saluzzo è un valore aggiunto importante. Nel corso degli anni ‘C'è Fermento’ è diventato un appuntamento capace di richiamare visitatori da tutta la Granda e di promuovere il lavoro dei produttori artigianali in un contesto di qualità e condivisione. La partnership di Isiline ci permette di continuare a investire nella manifestazione e di farla crescere, confermando il legame con la città e con il territorio che la ospita”.

“Essere al fianco di ‘C'è Fermento’ per il settimo anno consecutivo è per noi motivo di grande soddisfazione – racconta Ivan Botta, Amministratore Delegato di Isiline srl -. Isiline è un'azienda nata e cresciuta a Saluzzo, che da oltre trent’anni porta connessioni internet ultraveloce in Piemonte, contribuendo a ridurre le distanze e a creare opportunità per famiglie, imprese e comunità locali. Per questo sentiamo una responsabilità particolare nei confronti del territorio in cui operiamo ogni giorno. Sostenere una manifestazione come ‘C'è Fermento’ significa valorizzare le eccellenze artigianali, promuovere l'economia locale e offrire occasioni di incontro che rendono la città più dinamica e accogliente. Crediamo fortemente che il territorio debba fare quadrato a favore di chi lo abita per migliorare la qualità della vita di tutti: eventi come questo dimostrano quanto la collaborazione tra realtà diverse possa generare valore e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità”.