A Ceva un appuntamento per scoprire la corretta alimentazione e stili di vita sani in età adolescenziale e pre-adolescenziale

Venerdì 26 giugno, dalle ore 17 alle ore 18.30, la Sala Romano dell’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida (Ceva, via Case Rosse 1) ospiterà un incontro sul tema dell’alimentazione dedicato a genitori e famiglie con figli in età adolescenziale e pre-adolescenziale.

La nutrizionista Chiara Porta approfondirà alcune tematiche relative alla corretta alimentazione, a un rapporto equilibrato con il cibo e all’approccio a stili di vita sani. L’approfondimento sarà inoltre un’occasione di confronto tra famiglie e con l’esperta.

Questo appuntamento, che si inserisce nel ciclo previsto dal progetto Genitorialità positiva, è aperto a tutta la cittadinanza.

Per informazioni e iscrizioni: 0174/705600 Servizio Socio-assistenziale dell’Unione dell’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida.

Per chi volesse, o avesse necessità, di portare con sé i bambini, è garantita l’assistenza educativa in loco.