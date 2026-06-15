 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 15 giugno 2026, 11:29

A Ceva un appuntamento per scoprire la corretta alimentazione e stili di vita sani in età adolescenziale e pre-adolescenziale

Venerdì 26 giugno un incontro per famiglie dedicato al tema del rapporto equilibrato con il cibo, approfondimento a cura della dottoressa Chiara Porta

Venerdì 26 giugno, dalle ore 17 alle ore 18.30, la Sala Romano dell’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida (Ceva, via Case Rosse 1) ospiterà un incontro sul tema dell’alimentazione dedicato a genitori e famiglie con figli in età adolescenziale e pre-adolescenziale.

La nutrizionista Chiara Porta approfondirà alcune tematiche relative alla corretta alimentazione, a un rapporto equilibrato con il cibo e all’approccio a stili di vita sani.  L’approfondimento sarà inoltre un’occasione di confronto tra famiglie e con l’esperta.

Questo appuntamento, che si inserisce nel ciclo previsto dal progetto Genitorialità positiva, è aperto a tutta la cittadinanza.

Per informazioni e iscrizioni: 0174/705600 Servizio Socio-assistenziale dell’Unione dell’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida.

Per chi volesse, o avesse necessità, di portare con sé i bambini, è garantita l’assistenza educativa in loco.       

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium