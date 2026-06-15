La Capanna Roberto Barbero sarà dotata di un defibrillatore

La Capanna Roberto Barbero, situata in Valle Gesso, nel vallone della Vagliotta, accoglierà sabato 20 giugno quanti hanno deciso, con una sottoscrizione, di raccogliere l’importo necessario per dotare la capanna di un defibrillatore, che rimarrà a disposizione dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno.

Il presidio medico è stato offerto a ricordo del Dottor Maurizio Meinero, medico del soccorso alpino, prematuramente scomparso.

Il programma prevede l’installazione, seguita dall’alzabandiera alle ore 11 e dalla santa messa, officiata dal parroco di Valdieri, Don Alberto Aimar.

Di seguito è previsto il pranzo al sacco, al quale ogni partecipante dovrà provvedere, mentre aperitivo, caffè e digestivi saranno offerti dagli amici di Roberto Barbero.