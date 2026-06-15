Bra, oggi l’ultimo saluto al coadiutore salesiano Giuseppe Cagnoli, aveva 89 anni

Gli ex allievi salesiani si ritroveranno oggi alle ore 15 nella cappella dell’Istituto San Domenico Savio di Bra per dare l’ultimo saluto a Giuseppe Cagnoli.

Aveva da poco festeggiato 89 anni il salesiano coadiutore, insegnante di officina ai tempi dell’istituto Tecnico Industriale e nei laboratori del Centro di Formazione Professionale. In tale occasione non mancarono gli auguri e l’affetto per il suo tratto garbato e al tempo stesso forte nel lungo e intenso percorso di vita comunitaria.

A tutti ha lasciato in dono una testimonianza di vita semplice e profonda, secondo il più autentico spirito di don Bosco.

La sua storia è esemplare: originario dell’Abruzzo ha contribuito alla formazione di generazioni di ragazzi, facendo comprendere come si potesse crescere in una scuola ispirata ai valori cristiani. Gli stessi che lo hanno accompagnato fino alla chiamata definitiva del Signore.

Lui, che ora è nella luce, continuerà a rimanere con noi e farà sempre parte delle nostre vite e delle nostre storie.