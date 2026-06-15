Barge piange il dottor Ignazio Cioci, medico di famiglia che ha dedicato la vita ai suoi pazienti

Barge piange la scomparsa del dottor Ignazio Cioci, storico medico di medicina generale che per quarant’anni ha rappresentato un punto di riferimento per centinaia di famiglie del territorio. Aveva 69 anni.

Solo poche settimane fa, il 1° maggio scorso, aveva lasciato il suo incarico professionale dopo una lunga carriera svolta con dedizione e passione.

Poco dopo la conclusione della sua lunga attività professionale, una malattia improvvisa e incurabile ne ha causato la morte, lasciando un profondo vuoto tra familiari, pazienti, colleghi e cittadini.

Per i suoi pazienti, il dottor Cioci era il simbolo del medico di famiglia come quelli di un tempo: preparato, ponderato, capace di ascoltare oltre che di curare. Nel suo studio di via Ospedale ha accolto generazioni di assistiti, mettendo sempre al centro la persona. Disponibile a qualsiasi ora del giorno e della notte, considerava la professione una vera e propria missione.

Il funerale sarà celebrato nella parrocchia di San Giovanni Battista a Barge martedì 16 giugno alle 15.