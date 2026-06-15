Giornata mondiale dell’Ambiente: raccolti più di 1.300kg di rifiuti abbandonati nell’area industriale di Mondovì

Annunciata dall’Amministrazione comunale lo scorso 5 giugno in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, l’iniziativa di raccolta rifiuti abbandonati nei pressi della zona industriale si è svolta con successo nella giornata di sabato 13 giugno, con ritrovo davanti alla Scuola Primaria di Borgo Aragno (corso Milano 32). Una ventina i volontari presenti e tre le associazioni coinvolte, per un’intera mattinata di aggregazione, monitoraggio e sensibilizzazione ambientale. Più di 1.200 i chilogrammi di materiale indifferenziato raccolto, a cui vanno aggiunti circa 100 chili di vetro, per un’attività collettiva particolarmente efficace e incisiva.

"Grazie a tutti coloro che hanno risposto al nostro invito, dagli eco-volontari comunali alla Comunità dei Mussulmani di Mondovì fino all’associazione ambientalista Mondovivo - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore all’Ambiente Gabriele Campora - che con la loro presenza hanno compensato l’ineducazione civica di pochi. Grazie anche a Proteo Ambiente per il supporto logistico e la disponibilità mostrata. Un’importante mattinata di raccolta e di sensibilizzazione ambientale, che fa seguito all’ampia campagna di Spazzamondo promossa dalla Fondazione CRC lo scorso 23 maggio, alla quale avevano aderito quasi 800 persone nella sola città di Mondovì. Momenti indispensabili per accrescere la partecipazione pubblica nei confronti di tematiche importanti come la tutela dei beni comuni, per un’iniziativa che verrà replicata in futuro al fine di restituire pieno decoro all’intera zona"