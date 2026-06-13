Trattore si ribalta sulla salita di Canove a Priocca, illeso il conducente

Incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 13 giugno, intorno alle 10.30, nel territorio di Priocca, lungo la salita che dalla frazione Canove conduce al paese.

Per cause in corso di accertamento, un uomo che stava percorrendo la strada alla guida di un trattore, quasi giunto alla sommità della salita, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sulla carreggiata. Il trattore trainava un rimorchio che, invece, non si è ribaltato.

Il conducente è riuscito a scendere dal mezzo senza riportare conseguenze. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso, oltre al mezzo di soccorso con gru della ditta Morellato, che ha provveduto al recupero e al riposizionamento del trattore sulla carreggiata.