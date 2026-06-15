Famiglia di anatre attraversa la strada a Cuneo: il curioso e tenero scatto

Mamma anatra e i suoi piccoli sfidano il traffico cuneese e attraversano via Amedeo Avogadro nei pressi delle strisce pedonali del semaforo all'incrocio con via Bodina a Cuneo quasi con senso civico, sembrando quasi volersene servire con consapevolezza.





Un insolito e pacifico rallentamento ha sorpreso questa mattina, poco dopo le 10, alcuni automobilisti in transito a Cuneo che hanno immortalato il momento. L'immagine ha ripreso l'attraversamento della famiglia di volatili che ha deciso di muoversi in pieno centro urbano.

In Cima alla fila indiana mamma anatra ha guidato i suoi piccoli, circa nove, da un lato all'altro della strada adiacente al Parco Parri. La vicinanza con la grande area verde cittadina fa ipotizzare che la famiglia fosse proprio in cerca di qualche laghetto o specchio d'acqua nelle vicinanze.