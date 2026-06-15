A Guarene inaugurata la mostra “Before it happens” [FOTO]

Sabato 13 giugno a Guarene, si è tenuta l’inaugurazione della mostra “Before it happens”, negli spazi di Palazzo Re Rebaudengo.

In occasione dei 200 anni dalla nascita della fotografia, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in collaborazione con il Comune di Guarene, ha presentato al pubblico questa mostra collettiva, che riunisce otto artisti internazionali, accomunati da una ricerca visiva, capace di interrogare alcune delle questioni più urgenti del presente: disuguaglianze sociali, crisi ecologica, migrazioni, identità di genere, postcolonialismo e resistenze collettive. L’esposizione è a cura di Filippo Maggia.

Attraverso fotografia, moving image e pratiche installative, il progetto propone una riflessione sul presente come spazio di tensione tra memoria e trasformazione, denuncia e possibilità.

Esposti in una sala anche i lavori artistici degli alunni delle scuole guarenesi.

All’inaugurazione in Palazzo Re Rebaudengo nel centro di Guarene è seguito lo spostamento al Parco d’Arte nella collina di San Licerio, con accompagnamento musicale, dove si sono svelate alcune le nuove opere permanenti di Mario Airò, Lightning Room e Susan Philipsz, There is nothing left here.

Notevole la partecipazione di pubblico e di autorità, fra cui molti sindaci e amministratori di Roero, Langa e Monferrato, salutati dagli interventi della presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Patrizia Sandretto, del senatore Giorgio Bergesio, del sindaco di Guarene Simone Manzone, del presidente dell’associazione sindaci del Roero Enrico Faccenda, del presidente del GAL Langhe Roero Leader Massimo Gula, del vicepresidente della Fondazione CRC Francesco Cappello e del direttore della Fondazione Pavese Pierluigi Vaccaneo.

La mostra “Before it happens” sarà visitabile il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle ore 19, fino al 26 luglio.

Il parco d’Arte di San Licerio si è dunque arricchito di nuove opere ed è aperto ogni giorno sul meraviglioso panorama delle colline del Roero.

Tutte le info sul sito Fondazione Sandretto Re Rebaudengo: https://fsrr.org/