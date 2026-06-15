Da Bra a Beinette con successo per Lara Giuliano e i suoi campioni a 4 zampe

Domenica 14 giugno il Parco Rifreddo di Beinette ha ospitato la sesta edizione della Rassegna Cinofila Beinettese, organizzata dal Comune e della Pro Loco.

La mostra dedicata ai più fedeli amici dell’uomo si è confermata uno degli appuntamenti più attesi dell’estate beinettese, apprezzato sia dagli addetti al settore, sia dai semplici appassionati di animali.

Oltre allo spettacolo, c’è stata la possibilità infatti di informarsi e ricevere consigli utili per far vivere al meglio i nostri cani e l’occasione di fare due chiacchiere con i numerosi allevatori presenti per l’evento.

Nella rassegna ha brillato Lara Giuliano di Bra, che ha partecipato, facendo sfilare i suoi campioni a 4 zampe. Una bella e trionfale esperienza che ci racconta il papà Saverio, sempre presente agli appuntamenti.

«Dopo il terzo posto dell’anno scorso con Handler Junior Lara Giuliano sale sul gradino più alto del podio con Fanto. Magnifica la giornata dove Lara ha visto premiarsi in varie categorie con i suoi pastori tedeschi, il sacrificio dei duri allenamenti invernali e primaverili si sono fatti ripagare, Lara è riuscita a portare al primo posto Vegas di Casa Borriello al Primo posto nella categoria giovani maschi, Fanto di casa Emily al primo posto categoria veterani maschi, Quinn casa Borriello al terzo posto categoria libera femmina, Hombra del Ducato Sabaudo in quarta posizione categoria libera femmina».

Aggiungendo: «È stata una splendida giornata dove i ragazzi Antony Borriello e Matteo Casciano hanno condotto molti cani pastori tedeschi facendo ottimi piazzamenti e prendendo anche loro premi per i primi posti nelle categorie Baby maschi e femmine, giovani femmine, juniores maschi e femmine e libera maschi. Tutti e tre i ragazzi sono stati premiati da Luigi Borriello con la coppa come miglior Handler per pastori tedeschi. Continua così la favola dei ragazzi di Casa Borriello. La prossima settimana Matteo e Antony parteciperanno alla gara nazionale di Roma».

Risultati e prospettive che confermano l’eccellenza e la qualità di questi fuoriclasse a 4 zampe con quel pelo tutto da accarezzare. Guardateli e provate a dire il contrario.