Dal Burkina Faso alla Tanzania: l'8 per mille valdese sostiene due progetti di Noi con Voi Odv

Istruzione, alimentazione, acqua e sviluppo sostenibile. Sono questi gli obiettivi dei due importanti progetti che Noi con Voi ODV realizzerà nei prossimi mesi in Burkina Faso e Tanzania.

Grazie al sostegno dell'8 per mille della Chiesa Valdese, e al contributo di tanti donatori che affiancano l'associazione durante tutto l'anno, Noi con Voi ODV potrà realizzare due importanti progetti di cooperazione internazionale in Burkina Faso e Tanzania.

Il primo intervento riguarda il campo profughi "La Culla degli Sfollati" di Kaya, in Burkina Faso, dove l'associazione opera dal 2020 a favore delle famiglie costrette ad abbandonare i propri villaggi a causa delle violenze che interessano il Paese. Oggi il Burkina Faso conta oltre due milioni di sfollati interni e la zona di Kaya ospita diverse centinaia di migliaia di persone in fuga dalle proprie case a causa delle violenze e degli attacchi dei gruppi armati.

Grazie al finanziamento ricevuto saranno costruite due nuove aule scolastiche, che si aggiungeranno alle quattro già realizzate negli anni da Noi con Voi ODV. Il progetto garantirà inoltre materiale didattico, sostegno agli insegnanti e un servizio mensa quotidiano per circa 360 bambini, offrendo loro istruzione, alimentazione e una concreta opportunità di futuro.

A sostegno di questa iniziativa si è svolto il 15 maggio a Cavallerleone un concerto corale di beneficenza che ha permesso di raccogliere 1.385 euro destinati proprio alle attività del campo profughi.

Il secondo progetto sarà realizzato nel villaggio masai di Kwamadule, nella regione di Tanga, in Tanzania. Dopo aver costruito nel 2022 un grande invaso per la raccolta dell'acqua piovana, Noi con Voi ODV utilizzerà ora il contributo dell'8 per mille valdese per portare l'acqua fino alla scuola primaria del villaggio.

L'intervento prevede la realizzazione di un sistema di distribuzione che consentirà a circa 700 alunni e insegnanti di avere accesso diretto all'acqua, migliorando le condizioni igienico-sanitarie e favorendo la frequenza scolastica. Sono inoltre previste attività di formazione rivolte a studenti e famiglie per promuovere corrette pratiche igieniche e una gestione sicura dell'acqua.

Fondata nel 2007, Noi con Voi ODV è un'organizzazione di volontariato laica iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Ha sede a Savigliano e una sede operativa a Volvera e realizza progetti nei settori sanitario, scolastico e sociale principalmente in Burkina Faso, Kenya e Tanzania.

«Questi interventi dimostrano come la solidarietà possa tradursi in risultati concreti – spiegano dall'associazione –. In Burkina Faso significa garantire scuola e alimentazione ai bambini sfollati; in Tanzania significa portare acqua e migliori condizioni di vita a un'intera comunità che conta corca 3000 persone».

Noi con Voi ODV ringrazia la Chiesa Valdese per il prezioso sostegno e tutte le persone che, attraverso donazioni, offerte e partecipazione agli eventi, contribuiscono alla realizzazione dei progetti. È inoltre possibile sostenere l'associazione destinando il 5 per mille indicando il codice fiscale 95019810043.

Per ulteriori informazioni www.noiconvoi.org e ci trovate su Facebook e Instagram.