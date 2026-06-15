“Camminata a 6 zampe” a Santa Vittoria d’Alba

È in programma per domenica 21 giugno a Santa Vittoria d’Alba la “Camminata a 6 zampe”, un’iniziativa dedicata alla scoperta del territorio in compagnia dei cani, all’insegna del benessere e della socialità.

La proposta prevede una passeggiata non competitiva aperta a tutti, anche a chi non possiede un cane, lungo un facile percorso ad anello immerso nel paesaggio del Roero, adatto a ogni livello di preparazione.

Il ritrovo è fissato alle 8.45 in piazza Europa, nella frazione Cinzano, con partenza alle 9 e rientro previsto intorno alle 12. La partecipazione è gratuita.

Per prendere parte all’iniziativa è richiesto di portare con sé il necessario per il proprio animale, in particolare guinzaglio, acqua, ciotola e sacchetti igienici; consigliate inoltre calzature comode e sportive.

L’evento rappresenta un’occasione per favorire la socializzazione tra partecipanti e promuovere una fruizione consapevole e condivisa degli spazi naturali del territorio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 339 2170681.