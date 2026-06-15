Nasce Varavibe: a Piasco due grandi serate di musica dal vivo con Nomadi e Gen Verde

Il 9 e 10 luglio 2026, la nuova Piazza Biandrate di Piasco si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere pubblico di tutte le età in un’atmosfera vibrante, dinamica e coinvolgente.

Ad aprire il festival, giovedì 9 luglio alle ore 21:00, saranno i Nomadi, storica band italiana simbolo di intere generazioni. Con il loro “Nomadi Live 2025/26”, porteranno sul palco un viaggio musicale tra i grandi classici e le sonorità più recenti, regalando al pubblico un’esperienza intensa, ricca di emozioni e memoria collettiva.

Venerdì 10 luglio alle ore 21:00 sarà invece protagonista il Gen Verde International Performing Arts Group, ensemble artistico di respiro internazionale. Uno spettacolo carico di energia, colori e messaggi universali, capace di celebrare l’incontro tra culture diverse attraverso il linguaggio dell’arte e della musica.

VARAVIBE nasce con l’obiettivo di diventare non soltanto un evento musicale, ma anche un’importante occasione di aggregazione e valorizzazione del territorio, dove la bellezza della Valle Varaita incontra la forza espressiva della musica dal vivo.

Una prima edizione che promette di diventare un punto di riferimento per l’estate piemontese: due serate, due grandi protagonisti, un’unica vibrazione da vivere insieme.

Biglietti e prevendite

I biglietti sono disponibili online sul sito:

https://www.ticket.it/festival/varavibe.aspx

Sarà inoltre possibile acquistare le prevendite fisiche presso:

Tabaccheria Tallone Davide – Via Umberto I n.17, Piasco

Tabaccheria Non Solo Fumo – Corso Trento 85/87, Fossano

Non Solo Tabacchi – Via Savigliano n.2, Saluzzo

09/07/2026 – NOMADI

Posto unico in piedi: 27,00 €

Ridotto fino a 12 anni: 15,00 €

10/07/2026 – GEN VERDE INTERNATIONAL PERFORMING ARTS GROUP

Posto unico a sedere: 19,00 €

Intero in piedi: 15,00 €

Ridotto bambini sotto i 12 anni (solo in piedi): 10,00 €

Riferimenti Email: piasco.eventi01@gmail.com

Facebook e Instagram: piasco.eventi

Sito Web: Piasco.net