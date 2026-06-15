Cherasco, caccia ai segreti del centro storico: torna il "Walking Tour" dedicato ai dettagli nascosti

Un vero e proprio percorso esperienziale pensato per allenare lo sguardo e riscoprire la città da una prospettiva inedita, quella delle piccole cose che spesso sfuggono a un’occhiata frettolosa. Domenica 28 giugno, a partire dalle ore 16.30, andrà in scena Cherasco sotto la lente: caccia al dettaglio, il terzo appuntamento dell'anno con i fortunati Walking Tour della città delle paci.

L'itinerario, della durata di circa un'ora e mezza, si svilupperà tra le vie, i portici e le piazze del centro storico di Cherasco. Non si tratterà della classica visita guidata, bensì di una sorta di caccia visiva capace di trasformare il patrimonio urbano in un grande libro a cielo aperto. Grandi e piccoli saranno invitati a osservare con attenzione decorazioni e tracce invisibili che custodiscono storie e curiosità sorprendenti: battacchi dalle forme insolite, geometrie del cotto, stucchi discreti, antichi portoni segnati dal tempo, fregi e iscrizioni lasciati dai secoli.

I Walking Tour si presentano come esperienze dedicate alla scoperta autentica e sostenibile del territorio, capaci di intrecciare cultura, emozioni e memoria collettiva. Il percorso di questa domenica è studiato sia per gli adulti, che avranno l'occasione di rallentare i ritmi quotidiani, sia per i bambini, che potranno divertirsi a scovare forme curiose e dettagli nascosti lungo le strade cheraschesi.

Il punto di ritrovo per i partecipanti è fissato presso l'ufficio turistico, situato in via Vittorio Emanuele 79. Il costo dell'iniziativa è di 7 euro a persona, mentre la prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata online sul sito web www.visitlmr.it nella sezione dedicata alle esperienze dei Walking Tour. Per ricevere ulteriori informazioni sulla giornata è possibile contattare direttamente l'ufficio turistico al numero telefonico 0172/427050.