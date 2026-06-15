Record di solidarietà per la "24 Ore del plasma": raccolte 261 sacche negli ospedali di Cuneo, Mondovì e Savigliano

Ottimi riscontri dalla 24 Ore del plasma cui hanno partecipato l’Asl CN1 con gli ospedali di Mondovì e Savigliano e l’Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo: sono state raccolte complessivamente 159 unità di plasma (72 a Mondovì e 87 a Savigliano) in Asl e 102 al S. Croce; 29 in più complessivamente, con un incremento in ciascun ospedale, rispetto al 2025.

L’idea è nata 3 anni fa in relazione alla necessità, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, di promuovere la donazione di plasma, per la sua importanza strategica per la sanità.

La maratona ha coinvolto i donatori venerdi 12 giugno dalle ore 8 alle 24 e sabato dalle 8 alle 16. Un impegno importante per tutti: i promotori Asl CN1 e Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle con i loro Centri trasfusionali, Società Solidale ETS (Centro Servizi per il volontariato della provincia di Cuneo); donatori, associazioni dei donatori del territorio (FIDAS, AVIS, SOS Sangue, Gruppo Autonomo Sangue Mombracco e il Gruppo Donatori Sangue della Croce Rossa Italiana) che hanno collaborato fattivamente.

In occasione dell’evento le Fondazioni degli ospedali di Cuneo, Mondovì-Ceva e Savigliano-Fossano-Saluzzo hanno distribuito un omaggio a tutti i donatori.

“La solidarietà dei nostri donatori continua - affermano Paola Manzini, direttrice della struttura complessa interaziendale, e Silvia Tavera, responsabile della struttura semplice dell’Asl CN1 - e continua a macinare record: quest’anno un ulteriore incremento di circa il 13% rispetto al 2025. A beneficiare di questa catena di solidarietà saranno i tanti nostri pazienti che quotidianamente necessitano delle immunoglobuline, farmaco salvavita per molte patologie. Ringraziamo tutti:donatori, associazioni di volontari, il CSV, le Fondazioni degli ospedali.”