A Neive la musica dei Mistral sarà protagonista nella “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”

La “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia” coinvolge anche Neive e il suo centro storico; riconosciuto appunto tra i villaggi più belli d’Italia, il paese rientra nella programmazione di questa iniziativa che si estende a livello nazionale. E per questa occasione speciale, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Piccinelli ha scelto di ospitare il gruppo musicale Mistral e il loro concerto benefico a favore di Ail curato dall’assessora Antonella Marasso.

La scelta è da ricercarsi nelle parole del leit motiv che introduce l’iniziativa: l’amore per i borghi, i nostri ricordi e la memoria che ci unisce: i Mistral sono infatti figli di questo borgo delle Langhe, qui sono nati e da qui hanno iniziato il loro lungo cammino musicale che vive dopo oltre trent’anni, trovandosi quindi uniti a Neive da un legame viscerale, da tanti ricordi e da una memoria speciale che rivivrà sabato 20 giugno alle ore 21 in occasione della Notte Romantica.

Sul palco nel centro storico di Neive saliranno Bruno Penna, voce e chitarra, Gianni Signetti alle chitarre, Stefano Cornaglia al pianoforte, Max Molino al basso e Mauro Valfrè alla batteria per riproporre al pubblico la loro canzone d’autore attraverso una scaletta di brani vecchi e nuovi che mettono al centro la parola e il racconto, inseguendo immagini, figure e coscienze, cantando inoltre il riconosciuto legame con la loro terra d’origine, le Langhe.

E a rendere ancora più speciale questo appuntamento sarà il carattere benefico della serata, che rientra nel tour “Mistral for AIL 2026”, che sarà a ingresso libero e che raccoglierà le eventuali offerte destinandole alla Associazione Italiana contro le Leucemie, il Linfoma e il Mieloma, in particolare per la sezione cuneese intitolata a Paolo Rubino che sostiene il lavoro di AIL in relazione agli ospedali di Cuneo e Verduno, e la ricerca per combattere le diverse forme dei tumori del sangue.