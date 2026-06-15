VOLLEY FEMMINILE / La siciliana Mariasofia Barbaro nuovo opposto di Mondovì

Mondovì Volley è lieto di annunciare la quarta giocatrice per la stagione 2026/27: vestirà il rossoblu Mariasofia Barbaro, opposto siciliano classe 2003, atleta di 193 cm che porta con sé un percorso ricco di esperienze e una crescita costante nel panorama nazionale di Serie B1 e A2.

La sua carriera inizia a 13 anni vicino casa, per poi spiccare il volo già a 15: prima in Sicilia, tra Marsala e Catania, dove conclude il percorso giovanile con una promozione in Serie B e un ottavo posto alle finali nazionali. Il salto tra i “grandi” arriva con la B1 di Trento, seguito dall’esperienza in A2 a Soverato. Successivamente una parentesi a San Salvatore Telesino in B1 e il trasferimento in corsa al Catania Volley, con cui raggiunge la finale playoff di categoria.Nella stagione 2024/25 vive una breve tappa a Crotone in B1, prima del passaggio alla PVT Modica, dove contribuisce a un finale di stagione di alto livello, sfiorando i playoff. L’annata successiva, ancora a Modica, conferma la sua crescita: un avvio brillante, un campionato chiuso al settimo posto e una prestazione personale solida e in continuo sviluppo.

Il direttore sportivo Max Rubado commenta così il suo arrivo: “Ho visto alcune partite di Mariasofia e sia io che coach Sciarrotta siamo stati subito allineati sul fatto che questa ragazza abbia un potenziale importante, ancora da sviluppare, nel ruolo di opposto. Il fisico non manca, la voglia di crescere e migliorare nemmeno. Credo che ci potrà dare grosse soddisfazioni in questa interessante stagione.”

Grande entusiasmo anche da parte della giocatrice, che guarda a Mondovì come al contesto ideale per compiere un ulteriore salto di qualità: “Mondovì è una realtà solida ed affermata nel panorama pallavolistico nazionale e l’etica estremamente seria e puntuale della società è perfettamente in linea con il mio modo di vivere lo sport. La stagione appena conclusa mi ha dato modo di sviluppare ulteriormente le mie capacità in campo, ma sono certa di avere ancora molto da imparare e credo che la guida di coach Sciarrotta sia quella ideale per perseguire questo obiettivo. Darò il mio contributo affinché possa essere una stagione positiva e gratificante per tutta la squadra.”

Con il suo arrivo, Mondovì Volley aggiunge al roster un profilo fisico, giovane e ambizioso, perfettamente inserito nel progetto tecnico che lo staff sta costruendo per la nuova stagione.