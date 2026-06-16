Controtempo Festival – Summer Edition: a Sommariva del Bosco le grandi icone della musica dance anni '80 e '90

Sabato 20 giugno torna a Sommariva del Bosco il “Controtempo Festival, Summer Edition”, evento organizzato da AREA30 con il patrocinio del Comune di Sommariva del Bosco.



Giunto alla sua 10ª edizione, Controtempo Festival si è affermato negli anni come uno degli appuntamenti più seguiti del territorio per gli appassionati della musica anni '80 e '90, richiamando pubblico dalla provincia di Cuneo, dal Torinese e dalle aree limitrofe.



Per l’edizione estiva 2026 il festival propone una serata dedicata ai grandi successi pop e dance che hanno segnato un’intera generazione, riportando sul palco le atmosfere che hanno reso celebri gli anni del Festivalbar.

L’appuntamento è fissato per le ore 20 presso il piazzale delle scuole di Sommariva del Bosco, via Giansana 39.

Si esibiranno Milano 84 (opening act), Ivan Cattaneo, The Twins, Alberto Camerini, Sandy Marton e Nathalie Aarts dei Soundlovers.



Una line-up che riunisce artisti simbolo della scena pop, dance e italo disco internazionale, per una serata all’insegna della musica dal vivo e dei grandi successi che continuano a coinvolgere il pubblico di ogni età.

Controtempo è un progetto di AREA30, società che si occupa di luci, audio e service per eventi, con sala riprese e prove sita a Sommariva del Bosco.

Antonio Gastaldi e Gabriele La Scala, organizzatori del Festival hanno dichiarato:

“Il nostro festival negli anni ha costruito una propria identità e un pubblico fedele. Anche questa edizione estiva nasce con l’obiettivo di offrire una serata di musica e aggregazione, valorizzando il territorio e la sua capacità di ospitare eventi culturali di richiamo”.



L’iniziativa conferma l’impegno di AREA30 nella promozione di eventi culturali e musicali capaci di valorizzare il territorio e offrire occasioni di aggregazione e intrattenimento.

Info: info@area30.it - www.area30.it