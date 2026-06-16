Silvia Quaranta riconfermata presidente di Zonta Cuneo per il biennio 2026- 2028

“Grazie di aver condiviso due anni di vita del club, intensi, ricchi di iniziative, di amicizia, di collaborazione e di crescita sia personale che collettiva - l’incipit di Silvia Quaranta presidente Zonta Cuneo, nella cena di chiusura dell’anno sociale al Resort San Quintino, che l’ha vista riconfermata nella carica per il biennio 2026-2028.

Guiderà il club insieme al nuovo direttivo formato da Lucia Costa Giani:Vice Presidente;

Rosina De Luca: Segretaria, Nicoletta Salomone: Tesoriera e con le consigliere: Lina Giammusso, Iris Mongiovi, Antonella Vallauri.

Tra i momenti più significativi della serata, la consegna del contributo ricavato da un service all’Associazione “Donna per Donna” realtà attiva nell’ospedale di Cuneo e punto di riferimento del territorio cuneese che sostiene e accompagna le donne colpite dal tumore al seno con un lavoro di ascolto, supporto, vicinanza nella malattia. Presente per l’associazione la presidente Ivana Pane che ha ringraziato il sodalizio femminile, presentando le iniziative in essere e sottolineando l’importanza degli aiuti da parte della comunità per la loro attuazione.

“Le borse di studio rappresentano uno dei momenti più importanti della nostra attività associativa - ha continuato la presidente - Crediamo infatti che sostenere il talento, l’impegno e la crescita delle giovani generazioni sia uno dei modi più concreti per investire nel futuro della nostra comunità.

Due quest’anno le premiate con il riconoscimento Ywla ("Young Women Leadership Award") che valorizza non solo il merito scolastico, ma anche l’impegno personale, sociale e umano delle giovani del territorio.

Le vincitrici 2026 sono due giovani studentesse con percorsi diversi, ma accomunati dagli stessi valori: impegno, responsabilità, generosità e desiderio di contribuire positivamente alla società.

Le vincitrici Ywla 2026

Valentina Bracco, 16 anni del Liceo Linguistico di Cuneo. Studia inglese, francese e spagnolo. “Le lingue rappresentano per lei uno strumento per comprendere culture diverse e costruire relazioni tra persone e popoli. Nel suo futuro immagina un percorso universitario orientato alle Relazioni Internazionali oppure alla Psicologia, due ambiti che riflettono la sua curiosità verso gli altri e il desiderio di contribuire positivamente alla società”. Valentina partecipa ad attività di volontariato e solidarietà. Ha collaborato con la Cascina Zumaglia nell’organizzazione di raccolte fondi e indumenti per iniziative benefiche. A scuola è un punto di riferimento per molti compagni. Ha inoltre partecipato al programma ESABAC.

Ad Arianna Masiero, 19 anni del liceo Artistico è stata assegnata la seconda borsa di studio. “Nella scuola sta sviluppando con passione le proprie competenze nel disegno, nella pittura e nelle diverse forme di espressione creativa. “L’arte rappresenta per lei uno strumento straordinario per esprimere idee, emozioni e valori, ma anche per generare un impatto positivo nella società”. Accanto al percorso scolastico, Arianna vive con grande impegno l’esperienza dello scautismo, che le ha permesso di sviluppare senso di responsabilità, spirito di servizio, capacità di leadership e attenzione verso gli altri. Oggi ricopre il ruolo di Capo Squadriglia dei più giovani nel gruppo Scout e tra le esperienze più connotanti vi è il volontariato svolto in Albania dove ha lavorato a contatto con i bambini e sostenuto iniziative a favore della comunità locale.

Gratitudine, la parola conclusiva dell’intervento della presidente Silvia Quaranta: “Grazie a tutte per la fiducia che continuate ad accordarmi.Sono felice di proseguire questo cammino insieme a voi e sono certa che il prossimo mandato ci offrirà nuove occasioni per crescere e continuare a fare del bene”.