Bra in festa per i vent'anni dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport

Immersi nel verde dell’area "Mario Garino" di Bra, gestita con cura e attenzione dal Comitato di Quartiere San Michele, si è svolto un importante momento dedicato all’Unione Nazionale Veterani dello Sport, realtà da anni presente e attiva sul territorio braidese e nei comuni limitrofi.

E quale migliore occasione per “aprire le danze” se non il Trofeo di Basket UNVS – Memorial Andrea e Paolo Caretti, evento che ha celebrato un percorso iniziato il 10 giugno 2006 e che nel 2026 raggiungerà il prestigioso traguardo dei vent’anni di attività. Due decenni vissuti con impegno, determinazione e autentico spirito di volontariato, attraverso un’azione socialmente utile rivolta ai giovani, alle persone con disabilità e ai soggetti più fragili.

"Siamo davvero contenti e soddisfatti per questa due giorni di sport, durante la quale è emerso in modo evidente il significato più autentico della parola “Unione”. I giocatori scesi in campo – provenienti da Alassio, Bra, Savona e Torino – hanno interpretato al meglio lo spirito della manifestazione, mettendo in evidenza amicizia, legame, rispetto e senso di squadra", ha dichiarato il presidente Giuseppe Gandino.

Alle sue parole hanno fatto eco quelle dello storico segretario Giuseppe Sibona: "In questi vent’anni di attività, la presenza della nostra associazione a Bra, Cherasco e nei comuni vicini ha rappresentato un importante punto di riferimento sociale, soprattutto per i giovani. Grazie anche alla collaborazione con il mondo scolastico, in qualità di formatori certificati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, e al nostro ruolo di Associazione di Promozione Sociale, abbiamo sempre operato con autentico spirito di servizio. Un impegno che rende merito a tutto il gruppo dirigente dell’UNVS, capace di dedicarsi volontariamente al bene della comunità e delle persone".

Per la cronaca, l’evento ha registrato la partecipazione e la vicinanza delle istituzioni locali, rappresentate dall’assessore comunale Francesco Matera, dal fiduciario CONI Piemonte – Delegazione di Cuneo Paolo Barbero e dal delegato regionale UNVS Piemonte e Valle d’Aosta Marco Sgarbi. Tutti hanno voluto rendere omaggio alla sezione UNVS "Angiolina Costantino", premiando i protagonisti del Memorial e, in particolare, la formazione vincitrice del trofeo, Bra, guidata dall’inossidabile coppia composta da Ettore Sanino e Roberto Marengo, autentiche memorie storiche del "Caretti".

Ospite d’eccezione della manifestazione è stato il campione braidese del basket nazionale Giancarlo Ferrero, ambasciatore dello sport UNVS. La sua presenza ha ulteriormente impreziosito l’evento interregionale, contribuendo a rendere ancora più significativo un anniversario così importante e ricco di valore umano e sportivo.