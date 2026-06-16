Raccolti oltre 6mila euro in occasione della festa di Emmaus Cuneo [FOTO]

Si è conclusa domenica la due giorni di festa di Emmaus al mercato coperto di Cuneo con un ottimo risultato sia dal punto di vista economico, oltre 6.000 euro raccolti per la solidarietà, sia dal punto di vista della partecipazione; sono state alcune centinaia le persone presenti alla vendita dei libri, dei vestiti e degli oggetti e agli eventi in programma.

Oltre 150 persone hanno assistito all’evento inaugurale di venerdì 12 giugno, una tavola rotonda sull’umanità in transito per riflettere sulla situazione delle persone migranti (donne uomini minori) costretti da guerre, sfruttamento, crisi climatiche a lasciare il proprio paese, stremati da viaggi attraversando deserti, mari, spesso torturati o uccisi senza un briciolo di compassione e umanità alla ricerca di una speranza di vita. Particolarmente toccanti i racconti dei rappresentanti delle varie realtà che cercano invece di sostenerli, accogliendoli e dando loro dei momenti di sollievo e di sostegno come Linea d’ombra di Trieste, IL Rifugio Massi di Oulx, Mobile Refuge Support di Dunkerque e i rifugi Emmaus di Briancon e Calais.

Realtà composte da centinaia di volontari, da giovani, da gruppi scout, parrocchie e persone della società civile che non si arrendono al razzismo, alla violenza, alla criminalizzazione dei migranti e che collaborano a dare supporto con cure, abbigliamento, pasti, ascolto, supporto logistico e lotta per i diritti. Il tutto con la quasi totale assenza delle istituzioni e della politica a tutti i livelli (locale, nazionale ed internazionale) che invece di affrontare e risolvere il fenomeno con saggezza e lungimiranza tendono a nasconderlo o strumentalizzarlo aggravando i problemi. L’intervento della rappresentante di Emmaus Europa sull’inasprimento delle politiche migratorie a livello europeo è stato emblematico in questo senso. Per affrontare tutto questo e fare fronte comune si è deciso di ritrovarsi a settembre a Torino e dare seguito all’iniziativa nata con l’occasione dell’incontro di Cuneo.

Bellissima, profonda ed emozionante e con altrettante persone ad assistere è stata la seconda serata di sabato 13 giugno con le canzoni d’autore proposte dal gruppo locale Eirene Ensamble precedute da testi-testimonianze sulla realtà di Emmaus, dei suoi comunitari e sulle relazioni di condivisione e solidarietà che la comunità e l’associazione ha verso l’esterno, testimonianze toccanti rese vive grazie alla voce narrante della volontaria Marina Berro.

A chiudere la tre giorni, sempre con una buona partecipazione, una piece teatrale di Aichatou Cherif e Isacco Basilotta di Dispari Teatro che con il coinvolgimento diretto del pubblico, con ironia e simpatia, hanno stimolato riflessioni sui nostri stili di vita e su come essi siano in relazione diretta con il futuro del pianeta e delle prossime generazioni.

Per quanto riguarda la solidarietà agli oltre 6.000 euro del mercatino della festa si sono poi aggiunti altri 3.700 euro dei mercatini Emmaus di Boves e Mondovì e altri 2.300 euro che l’associazione ha deciso di destinare interamente, come previsto, alle realtà che aiutano i migranti in transito. I fondi così ripartiti saranno quindi inviati nei prossimi giorni a Linea D’Ombra di Trieste (5.000 euro), Rifugio Massi di Oulx (5.000 euro), Mobile Refuge Support di Dunkerque (3.000 euro).

Soddisfazione da parte degli organizzatori e degli intervenuti per quest’occasione di festa ma anche di profonda riflessione, solidarietà e condivisione e un ringraziamento al Comune di Cuneo per la concessione degli spazi e del patrocinio, alle realtà di confine intervenute e ad Emmaus Europa, al gruppo Eirene Ensamble e soprattutto ai comunitari, ai volontari di Emmaus e a tutte le persone che hanno collaborato o partecipato rendendo possibile e dato anima a questi momenti di profonda bellezza.