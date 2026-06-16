Manta ospita la presentazione della Fondazione Ospedale Savigliano, Saluzzo e Fossano

Il Comune di Manta ha organizzato questa sera, martedì 16 giugno alle 20,30un incontro pubblico dedicato alla presentazione della Fondazione Ospedale Savigliano, Saluzzo e Fossano.

L’appuntamento è in programma alle 20,30 in Cascina Aia, in via Valerano.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per cittadini, associazioni e realtà del territorio di conoscere più da vicino la missione e le attività della Fondazione nata per sostenere e valorizzare il futuro ospedale di pianura.

L’incontro, promosso in collaborazione con il Comune, consentirà di approfondire i temi legati allo sviluppo della sanità territoriale e alle prospettive del nuovo ospedale, un tema particolarmente sentito da cittadini e amministratori del territorio.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Gli organizzatori invitano la popolazione a prendere parte all’evento per conoscere da vicino le iniziative della Fondazione e confrontarsi sul futuro dei servizi sanitari dell’area saviglianese, saluzzese e fossanese.