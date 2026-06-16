Pagno, al via i lavori di messa in sicurezza del torrente Bronda

Nei giorni scorsi hanno preso il via a Pagno alcuni importanti interventi di sistemazione, pulizia e ripristino della sezione di deflusso del torrente Bronda nel tratto che attraversa il concentrico del paese.

Le opere, finalizzate ad aumentare la sicurezza idraulica del corso d’acqua e a ridurre i rischi legati a possibili fenomeni di erosione e piena, rappresentano un investimento complessivo di oltre 60 mila euro.

Il primo intervento, finanziato attraverso i Fondi Ato 2022-2023 per un importo di 32.050 euro, prevede la realizzazione di un tratto di scogliera in blocchi di pietra a sostegno della sponda del torrente Bronda, con l’obiettivo di proteggere le abitazioni situate in via Ponte.

Il secondo lotto, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino con un contributo di 28 mila euro, riguarda invece la messa in sicurezza del torrente nel tratto a valle dell’abitato, fino al confine con il territorio del Comune di Castellar.

“Si tratta di due interventi molto attesi e particolarmente utili per la sicurezza del nostro territorio – spiega il sindaco Nico Giusiano –. Il torrente Bronda rappresenta un elemento importante del paesaggio e della vita del paese, ma richiede una costante attenzione. Grazie a questi lavori potremo migliorare la protezione delle abitazioni e ridurre le criticità presenti lungo alcuni tratti del corso d’acqua”.

Il primo cittadino sottolinea inoltre l’importanza dei finanziamenti ottenuti: “Siamo riusciti a reperire risorse significative attraverso i Fondi Ato e il sostegno della Fondazione CrTorino. Questo ci consente di realizzare opere concrete senza gravare sul bilancio comunale e di intervenire in punti strategici per la salvaguardia del territorio”.

Entrambi gli interventi sono stati affidati alla ditta Edil Effe Escavazioni Sas, che nelle scorse settimane ha avviato le attività operative sul territorio comunale.

“La prevenzione e la manutenzione dei corsi d’acqua – conclude Giusiano – sono fondamentali per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Continueremo a lavorare per intercettare nuove opportunità di finanziamento e programmare ulteriori interventi di tutela ambientale e idrogeologica”.