Caso taser, social e giustizia parallela: quando pochi secondi di video diventano sentenze

Un filmato di pochi secondi. Ripreso da chissà chi e per chissà quale motivo. Forse con le migliori intenzioni, forse no. Fatto sta che, come ormai accade con inquietante regolarità, quelle immagini finiscono sui social, una terra di nessuno dove tutti si sentono autorizzati a dire tutto su tutti.

C’è chi lo presenta come un “video shock”, chi decide semplicemente di raccontarlo per quello che è, un fatto di cronaca che non può essere ignorato da chi fa informazione. Ma una volta pubblicato, il meccanismo è sempre lo stesso: parte la corsa alle sentenze.

Sui social si riversano commenti feroci, accuse, insulti e giudizi trancianti. Una sorta di lavagna virtuale sulla quale sembra non esistere alcun limite, né responsabilità. Poi arriva la politica, spesso pronta ad affondare i denti quando la vicenda è ancora tutta da chiarire.

E così si formano le tifoserie: da una parte chi sostiene che i carabinieri abbiano fatto bene, dall’altra chi grida immediatamente all’abuso o all’eccesso di potere. Tutto questo senza sapere realmente cosa sia accaduto prima di quei pochi secondi immortalati dal telefonino.

Per giorni si è discusso, si è polemizzato, si sono costruite ricostruzioni sulla base di un frammento. Una spirale di odio e contrapposizione che ha conosciuto soltanto una breve pausa sabato pomeriggio, quando l’attenzione della stessa folla digitale si è spostata altrove. Non verso un confronto più civile, ma verso un nuovo bersaglio: il Pride di Cuneo.

Per qualche ora la valanga di commenti rabbiosi che aveva investito la vicenda del taser è stata sostituita da un’altra ondata di messaggi offensivi, spesso intrisi di pregiudizi e ostilità nei confronti dei partecipanti alla manifestazione. Un cambio di obiettivo che racconta molto del clima che domina certa parte del dibattito online: non la ricerca dei fatti, ma la necessità continua di trovare qualcuno contro cui scagliarsi.

Poi è arrivata la nota della Procura della Repubblica di Cuneo, che ha fornito una ricostruzione ben più articolata dei fatti avvenuti il 4 giugno scorso in corso Giolitti.

Secondo quanto riferito dall’autorità giudiziaria, l’intervento dei carabinieri è scattato per una segnalazione di litigio. La situazione è poi degenerata quando una donna avrebbe impugnato un oggetto in ceramica rotto, minacciando gesti autolesionistici e rivolgendo poi l’azione contro un militare.

A quel punto sarebbe stato utilizzato il taser per interrompere la condotta aggressiva. La Procura ha precisato che, allo stato attuale, l’intervento non risulterebbe eccedere i limiti di una causa di giustificazione.

Sul caso è intervenuto anche il Nuovo Sindacato Carabinieri, richiamando la necessità di attendere gli accertamenti completi prima di esprimere giudizi e sottolineando il rischio di valutazioni distorte generate da immagini parziali e reazioni immediate sui social.

Nel suo intervento, il sindacato ha inoltre ribadito il ruolo del taser come strumento operativo intermedio nelle situazioni ad alto rischio.

Una dinamica che, ancora una volta, mostra come pochi secondi di video possano anticipare e condizionare il dibattito pubblico rispetto alla ricostruzione completa dei fatti.

Resta naturalmente il lavoro della magistratura, che dovrà completare tutti gli accertamenti del caso.

Ma una lezione emerge già con chiarezza da questa vicenda: trasformare un video di pochi secondi in una verità assoluta è una deriva che continua a ripetersi. E troppo spesso il processo mediatico corre molto più veloce dei fatti, alimentato da un clima di rabbia permanente che cambia bersaglio con impressionante rapidità, ma raramente cambia tono.