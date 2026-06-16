Bra, consegnate 2 borse di studio finanziate dalla sezione locale della FIDCA

Sono andate a Gaia Paola Olivero e Paolo Mascarello le due borse di studio finanziate dalla

Federazione Italiana Dei Combattenti Alleati (FIDCA), Sezione Luigi Testa di Bra, istituite per ricordare gli 80 anni della Repubblica Italiana.

La consegna è avvenuta il 4 giugno scorso, presso il Liceo Giolitti Gandino di Bra e ha rappresentato un’iniziativa concreta nel dare un segno di speranza per un futuro di libertà e democrazia delle nuove generazioni.

Un po’ di storia

«Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente», diceva Indro Montanelli. Lo sa bene la Federazione Italiana Dei Combattenti Alleati (FIDCA), attiva nella città di Bra con una sezione nata per ricordare le gloriose pagine di storia del nostro Paese, scritte con il contributo di tanti combattenti che seppero riconquistare, a duro prezzo, la libertà e la democrazia, che, ancora oggi, costituiscono il pilastro su cui si fonda la Repubblica. La sezione di Bra della FIDCA è dedicata a Luigi Testa. Fondata nel 1979, ben 47 anni fa, fu presieduta dal Colonnello Virginio Marengo, coadiuvato dal vice Lino Castagnino fino al riconoscimento di persona giuridica della FIDCA che avvenne nel 1986. Proprio nel 1986, sotto la presidenza di Cosimo Corallo, fu inaugurato il monumento ai combattenti alleati (concittadini di Bra) che combatterono per salvare la Patria dal nazifascismo, per la libertà e la democrazia (fonte: FIDCA - sezione “Luigi Testa” di Bra).