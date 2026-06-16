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Attualità | 16 giugno 2026, 08:33

“Fiori nell’acqua”: Teresita Terreno al Museo della Ceramica di Mondovì per celebrare il solstizio d’estate

Appuntamento con una dimostrazione e un workshop gratuiti dell’artista doglianese per domenica 21 giugno alle 16

Immagine di repertorio

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Anche quest’anno il Museo della Ceramica di Mondovì aderisce all’iniziativa culturale dell’editore Nino Aragno “Solstizio d’estate”, pensata per celebrare il giorno di luce più lungo dell’anno, aggregando proposte ed eventi a tema. Domenica 21 giugno, allora, spazio all’iniziativa “Fiori nell’acqua. Dall’acqua di San Giovanni agli acquerelli botanici: un incontro per il solstizio d’estate”. 

Una dimostrazione di acquerello floreale con annesso workshop tematico a cura dell’artista doglianese Teresita Terreno, recente protagonista della mostra personale “Il rumore della neve” allestita presso il Museo Storico Archeologico “Giuseppe Gabetti” di Dogliani. Attività gratuita. Per informazioni e prenotazioni: segreteria@museoceramicamondovi.it.

comunicato stampa

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