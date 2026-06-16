“Fiori nell’acqua”: Teresita Terreno al Museo della Ceramica di Mondovì per celebrare il solstizio d’estate

Anche quest’anno il Museo della Ceramica di Mondovì aderisce all’iniziativa culturale dell’editore Nino Aragno “Solstizio d’estate”, pensata per celebrare il giorno di luce più lungo dell’anno, aggregando proposte ed eventi a tema. Domenica 21 giugno, allora, spazio all’iniziativa “Fiori nell’acqua. Dall’acqua di San Giovanni agli acquerelli botanici: un incontro per il solstizio d’estate”.
Una dimostrazione di acquerello floreale con annesso workshop tematico a cura dell’artista doglianese Teresita Terreno, recente protagonista della mostra personale “Il rumore della neve” allestita presso il Museo Storico Archeologico “Giuseppe Gabetti” di Dogliani. Attività gratuita. Per informazioni e prenotazioni: segreteria@museoceramicamondovi.it.