Alba, cantiere in via Pietrino Belli: lavori su acqua e gas fino a settembre

A partire da domani, mercoledì 17 giugno, saranno eseguiti in via Pietrino Belli importanti interventi sui sottoservizi, con la sostituzione e l'ammodernamento delle reti di distribuzione di acqua e gas metano, ad opera di Reti Metano Territorio Srl Gruppo Iren.

I lavori rappresentano una fase preliminare e indispensabile al successivo rifacimento della pavimentazione in porfido, inserito nel più ampio progetto di riqualificazione del centro storico cittadino.

L'intervento, che interesserà la via fino ai primi di settembre, sarà suddiviso ed eseguito in sei tratti successivi, procedendo dall'intersezione con via Elvio Pertinace verso corso Fratelli Bandiera: il primo tratto interesserà il segmento fino a vicolo del Pozzo, il secondo fino a via Gazzano, il terzo fino a via Gioberti, il quarto da vicolo Macrino fino a via Ospedale, il quinto fino a via Armando Diaz e il sesto e ultimo tratto fino a corso Fratelli Bandiera, senza impegno della rotatoria esistente.

La progressione del cantiere consentirà di limitare l'estensione delle aree interessate dai lavori e di adeguare le modifiche alla viabilità in funzione dell'avanzamento degli interventi.

Per consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza saranno istituiti divieti di transito veicolare nelle aree interessate, opportunamente segnalati mediante segnaletica temporanea e indicazione dei percorsi alternativi.

A partire da domani è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale in via Pietrino Belli, a partire da via Elvio Pertinace fino a vicolo del Pozzo, con direzione obbligatoria diritto per i veicoli direzione piazza Elvio Pertinace e sospensione dell’area pedonale di vicolo del Pozzo. E’ prevista inoltre la sospensione dell’area pedonale di via Vincenzo Gioberti, con direzione obbligatoria in via Elvio Pertinace, nella fase di chiusura di via Vincenzo Gioberti angolo via Pietrino Belli, secondo l’andamento dei lavori stradali comunicato.

L'Amministrazione comunale invita cittadini, residenti, commercianti e visitatori a prestare particolare attenzione alla segnaletica presente in loco e alle indicazioni fornite durante le diverse fasi del cantiere, al fine di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

Saranno comunque garantiti, compatibilmente con l'andamento dei lavori, gli accessi ai residenti e alle attività economiche presenti nell'area interessata.