Alba, arte più solidarietà con i Lions e la mostra Sorgente Alba - Arte e Condivisione

Non è solo una mostra. Non è solo un’asta. È un tempo costruito per accompagnare, giorno dopo giorno, verso un gesto concreto che tiene insieme arte e solidarietà. Un percorso fatto di immagini, parole, incontri. E soprattutto di relazioni.

Con questo spirito, sabato 13 giugno è stata inaugurata ad Alba, nella suggestiva chiesa di San Domenico, la mostra “Sorgente Alba - Arte e Condivisione”, una rassegna d’arte collettiva che coagula creatività, cultura e impegno sociale.

L’iniziativa è stata organizzata dal Lions Club Alba Langhe insieme al Lions Club Cultura e Solidarietà Piemonte Liguria con il patrocinio del Comune di Alba e il sostegno di importanti organismi culturali del territorio.

Presenti le autorità lionistiche del Distretto 108Ia3 con il governatore Mauro Imbrenda, il presidente della Zona 2B Elena Cavallero, il presidente del Lions Club Alba Langhe Tommaso Lo Russo, insieme al presidente eletto Michele Sandri, il presidente eletto del Lions Club Cultura e Solidarietà Piemonte Liguria Andrea Olimpi, che hanno dato il benvenuto alle autorità civili con in testa il sindaco di Alba, Alberto Gatto, rappresentanti di altri Club Lions, oltre al pubblico fatto di curiosi e appassionati d’arte. Oltre ad abbracciare i nuovi soci del Lions Club Alba Langhe Gianfranco Nizza, Bruno Cingolani e Giampaolo Cavagnero, per i quali l’evento è stata una festa nella festa.

Applausi anche per gli artisti che sono intervenuti, raccontando alla platea un po’ di sé e delle rispettive opere esposte. Nel corso del vernissage, è stato illustrato il fine ultimo della collettiva, nata per valorizzare il talento artistico e, al tempo stesso, sostenere importanti finalità benefiche, attraverso un’asta silenziosa delle opere donate dagli artisti presentati da alcuni Club Lions del Distretto 108Ia3.

Nel dettaglio.

Lions Club Alba Langhe: Maria Angela Monte e Giorgio Frigo; Lions Club Asti Storici Artisti e Presepisti: Antonia Teotino e Paolo Viola; Lions Club Barge Bagnolo Piemonte Cavour: Piero Riva; Lions Club Bra Host: Cristiano Scano, Francesca Semeraro, Franco Gotta, Ivano Chiavarino, Mario Sapienza, Michele Bracciotti; Lions Club Cultura e Solidarietà: Salvatore Picciollo; Lions Club Garlenda Valle del Lerrone: Augusto Pigozzi; Lions Club Imperia Host: Giuseppe Criscuolo; Lions Club Loano Doria: Anna Benedetta Boschetti; Lions Club Mondovì Monregalese: Fabrizio Garelli; Lions Club New Voices And Lerc: Annamaria Giordano; Lions Club Riva Santo Stefano Golfo Delle Torri: Mario Zunino; Lions Club Santo Stefano Belbo: Alessandra Zorzato; Lions Club Savona Priamar: Enrica Noceto; Lions Club Vado Ligure: Marica Servolo e Massimo Gotelli; Lions Club Cuneo: autore anonimo.

Le opere esposte offriranno ai visitatori un percorso ricco di emozioni, stili e sensibilità differenti, nel segno della condivisione e della partecipazione. Un invito ad entrare, anche solo per pochi minuti, e concedersi il tempo di guardare.

Fino a domenica 21, alle ore 18, è possibile fare la propria offerta per aggiudicarsi i bellissimi capolavori esposti, chiamando o inviando un whatsapp al seguente numero (indicando il nome in didascalia) 380/3051910(Mauro Imbrenda). Il ricavato sarà destinato alla Lions Clubs International Foundation (LCIF), contribuendo così a sostenere progetti umanitari e sociali sul territorio e nel mondo.

Dietro c’è un’idea semplice, ma potente: l’arte non come oggetto distante, ma come occasione. Occasione per incontrarsi, per fermarsi, per aiutare, per accorciare le distanze. Tra chi crea e chi guarda. Tra chi può e chi ha bisogno. E allora sì, è un invito. Ma non a partecipare e basta. A esserci davvero.

La mostra collettiva “Sorgente Alba - Arte e Condivisione” sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con orario 10 - 12 e 15 - 18. E aggiungiamo, ingresso libero.