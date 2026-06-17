Bra, estate in tavola al Mercato della Terra con tante eccellenze a km zero

Due parole che hanno a che vedere con l’amore e la condivisione: tavola ed estate.

Il 21 giugno, come ogni terza domenica del mese, torna il Mercato della Terra di Bra per offrire un modo di gustare antiche tradizioni del territorio, attraverso un’enogastronomia di assoluta eccellenza.

L’evento, che sposa la filosofia di Slow Food, è sostenuto dalla città di Bra, Slow Food Bra e Mercato Campagna Amica al fine di avvicinare produttori e consumatori. Nella storica ala di corso Garibaldi, i numerosi espositori saranno pronti ad accogliere visitatori e curiosi con ricche produzioni, dalle ore 8 in punto.

Sui banchi di questo Mercato, non un mercato qualunque, si potranno così trovare cibi buoni, perché freschi e genuini; puliti, perché realizzati in modo sostenibile; giusti, perché venduti ad un prezzo che rappresenta una retribuzione corretta del lavoro dei produttori e che, allo stesso tempo, è accessibile a tutti.

Buon appetito con: pane cotto al forno a legna, buon vino, salumi di cascina, carni bianche, latte, formaggi, miele, conserve, olio, pesto, zafferano e spezie, riso, ortaggi e tanta frutta. Si finisce in bellezza con succhi di frutta e dolcetti a base di nocciole ideali per il menù della festa.