Alba: “L’albero racconta” con la Biblioteca Civica da mercoledì 24 giugno

Sesta edizione per la rassegna “L’albero racconta…” curata e organizzata dalla Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba.

Ideata nel 2021 per offrire alle famiglie l’occasione di vivere il Cortile della Maddalena durante le sere d’estate, negli ultimi anni questa manifestazione ha visto il suo cartellone evolversi e trasformarsi per andare incontro ai gusti di pubblici diversi.

Quest’estate “L’albero racconta…” diventa un piccolo festival interamente dedicato al camminare in natura che si declina in quattro appuntamenti, due pensati per il pubblico adulto e due per le famiglie.

Si comincia mercoledì 24 giugno, alle ore 21.00, nel Cortile della Maddalena, con A passo d’uomo. Perché volare è facile, ci vuol più fantasia per camminare, un reading a cura degli attori e delle attrici del Teatrino. Spunti di lettura, di poesia, canzoni e dialoghi accesi raccontano di una stazione e dell’incontro fortuito di quattro sconosciuti con bagagli di vita diversi, ma una stessa meta: perdersi.

La serata è consigliata a un pubblico maggiorenne.

Mercoledì 1° luglio, dalle ore 18.00 alle 22.00, il Cortile della Maddalena, ospita Materio: pensare con le mani un laboratorio ideato e condotto dall’associazione Sinergia Outdoor.

Il cortile della Biblioteca si trasforma, per una sera, in un parco giochi speciale con tante occasioni diverse per sperimentare in prima persona, “sporcarsi le mani” divertendosi e scoprire che bambini e adulti possono giocare insieme condividendo del tempo di qualità.

L’attività sarà organizzata su due turni: dalle 18.00 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22.00 con prenotazione obbligatoria. Il laboratorio è pensato per i bambini e le bambine da 0 a 12 anni con almeno un adulto che accompagna e gioca!

Il terzo appuntamento è in programma mercoledì 8 luglio dalle ore 18.00 e si preannuncia come una proposta davvero speciale! La Biblioteca va in gita e invita le famiglie in Località Scaparoni! Una caccia al tesoro fra alberi, fili d’erba, sassi e qualche sorpresa… un gioco collettivo curato dall’associazione Langa Silvatica, pensato per grandi e piccini che collaborano insieme al risultato finale: un’opera d’arte naturale creata da tutti i partecipanti. L’attività è per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Al termine della caccia al tesoro, ci si può fermare per una cena al sacco.

L’ultima proposta è per un pubblico adulto ed è in programma sabato 18 luglio: Cammina racconta ricorda, una passeggiata esperienziale a cura di Marco Sugliano. Attraverso esercizi di mindfulness, attenzione al respiro e ascolto sensoriale, i partecipanti vengono guidati a esplorare la memoria personale, lavorando sui ricordi e su una comprensione più profonda della propria identità.

L’attività è adatta a tutti, si consigliano abbigliamento comodo, cappello, scarpe da ginnastica e acqua. Partenza da piazza Monsignor Grassi alle ore 18.00, arrivo nel Cortile della Maddalena. Durata: circa 3 ore. La camminata si concluderà con un piccolo ristoro. Prenotazione obbligatoria.