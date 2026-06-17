Fondazione Crc, "Impegnati nei diritti" arriva nelle piazze e alla terza edizione

Il bando Impegnati nei diritti – iniziativa alla terza edizione con cui la Fondazione CRC sostiene esperienze concrete di partecipazione civica, informazione, formazione alla cittadinanza e difesa dei diritti capaci di generare impatti positivi e misurabili nella vita delle persone – propone nei mesi di giugno e luglio cinque appuntamenti teatrali nelle piazze della provincia di Cuneo.

La rassegna, promossa in collaborazione con la compagnia teatrale POEM – Potenziali Evocativi Multimediali e curata da Gabriele Vacis e Roberto Tarasco, coinvolgerà nelle diverse tappe alcune delle associazioni e degli enti beneficiari di contributo nelle prime due edizioni del bando.

I cinque atti, aperti a tutta la comunità, metteranno al centro gli ambiti strategici scelti dalla Fondazione CRC all'interno del suo Piano Pluriennale, partendo da alcune opere classiche:

24 giugno, ore 18 – Saluzzo (Piazza Vineis)

Antigone : il principio etico della CURA , con la partecipazione di RATATOJ APS e della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale .

: il principio etico della , con la partecipazione di e della . 25 giugno, ore 18 – Alba (Piazza Elvio Pertinace)

Risveglio di primavera : il FUTURO nell'adolescenza, con la partecipazione di WECO S.R.L. Impresa Sociale e Circolo Arci Cinema Vekkio .

: il nell'adolescenza, con la partecipazione di e . 8 luglio, ore 21 – Cuneo (Rondò dei Talenti, all'interno del Festival A tutto tondo)

Prometeo : tra ribellione, sacrificio e PARTECIPAZIONE , con la partecipazione di APICEUROPA Ente del Terzo Settore e di MoMo Società Cooperativa Sociale .

: tra ribellione, sacrificio e , con la partecipazione di e di . 16 luglio, ore 18 – Mondovì (Piazza Cesare Battisti)

Sette a Tebe : la CREATIVITÀ come antidoto alla guerra, con la partecipazione di Scala del Re APS e IC San Michele di Mondovì .

: la come antidoto alla guerra, con la partecipazione di e . 23 luglio, ore 18 – Bra (Piazza Giovanni Giolitti)

Sacre Scritture: la BELLEZZA del divino riflessa nell'umano, con la partecipazione del Comune di Bra e IC Bra 2.

«In un momento storico caratterizzato da profondi cambiamenti sociali, è essenziale preservare i diritti nati a tutela delle libertà di tutti e costruire insieme modalità inedite per prendersi cura delle nuove necessità: da questa consapevolezza nasce il bando Impegnati nei diritti, giunto quest'anno alla terza edizione» commenta Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC. «I cinque spettacoli che promuoviamo portano questo percorso nelle piazze della nostra provincia, grazie alla collaborazione degli enti del Terzo Settore e della società civile che lavorano ogni giorno per trasformare questi valori in azioni concrete».

Programma completo e informazioni: www.fondazionecrc.it