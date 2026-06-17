Temperature sempre più alte, l’ASL CN2 lancia il “Piano Caldo 2026”

Con l’arrivo dell’estate tornano anche i rischi legati a caldo e umidità, condizioni che possono incidere in modo significativo sulla salute, in particolare per anziani, bambini e persone fragili. Nel territorio dell’ASL CN2, i dati climatici degli ultimi anni confermano un trend preoccupante: il 2025 si è classificato come il quinto anno più caldo a livello regionale nella serie storica disponibile.

Le rilevazioni evidenziano un aumento generalizzato delle temperature. In crescita il numero dei giorni tropicali, con valori massimi oltre i 30 gradi, registrati sopra la media in tutte le stazioni di monitoraggio. In aumento anche le notti tropicali, con temperature minime superiori ai 20 gradi, che impediscono il naturale raffrescamento notturno. Parallelamente si registra l’innalzamento della quota dello zero termico e una riduzione dei giorni di gelo, segno di una stagione estiva sempre più lunga.

Le ondate di calore rappresentano una delle conseguenze più critiche del cambiamento climatico. Nelle aree urbane il fenomeno risulta amplificato dall’effetto “isola di calore”, dovuto alla concentrazione di superfici cementificate che trattengono il calore, e dalla maggiore densità abitativa.

Un dato significativo arriva da Alba, dove nel 2025 sono state registrate 28 notti tropicali, a fronte di una media storica di 16 nel periodo 1991-2020. Temperature elevate anche nelle ore notturne che non consentono un adeguato recupero dallo stress termico accumulato durante il giorno, con possibili ripercussioni sulla salute, soprattutto in presenza di patologie croniche o in una popolazione sempre più anziana.

Per questo l’ASL CN2 ha attivato il “Piano Caldo 2026”, pubblicato sul sito aziendale, con una serie di indicazioni pratiche elaborate dal Dipartimento di Prevenzione. L’obiettivo è informare e sensibilizzare la popolazione sui comportamenti corretti da adottare per ridurre i rischi legati alle alte temperature.

Tra le principali raccomandazioni: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, mantenere ambienti domestici e lavorativi freschi, bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, seguire un’alimentazione leggera ed equilibrata e prestare attenzione alla corretta conservazione dei cibi. Importante anche scegliere abiti leggeri e traspiranti, limitare l’attività fisica alle ore più fresche e garantire assistenza a persone anziane o fragili, senza dimenticare la tutela degli animali domestici.

Il Piano contiene inoltre approfondimenti sui sintomi da riconoscere per prevenire colpi di sole e colpi di calore, indicazioni sulla corretta alimentazione estiva, sulla gestione dei farmaci e suggerimenti specifici per la protezione di bambini e animali d’affezione.

L’invito dell’ASL CN2 è quello di consultare la pagina dedicata sul sito istituzionale e scaricare gli opuscoli informativi, strumenti utili per affrontare in sicurezza una stagione estiva che si preannuncia ancora una volta particolarmente calda.