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Attualità | 17 giugno 2026, 12:27

Riasfaltature a Bra: modifiche temporanee alla circolazione in via Accademia degli Innominati, via Bellini e via Puccini

A partire da lunedì 22 giugno e fino al termine dei lavori

Riasfaltature a Bra: modifiche temporanee alla circolazione in via Accademia degli Innominati, via Bellini e via Puccini

Nell'ambito dei ripristini definitivi delle manomissioni di suolo pubblico per la sostituzione delle condotte di gas a metano realizzate per conto di Italgas Spa, da lunedì 22 giugno verrà eseguita la riasfaltatura - nelle parti interessate dagli interventi di scavo - in via Accademia degli Innominati, via Bellini e via Puccini a Bra.

In queste zone, da lunedì 22 e sino a termine lavori, è istituito il divieto di transito e sosta per il tempo necessario all’esecuzione dei singoli interventi (ord. n. 259/26). 

La decorrenza nei tratti stradali interessati sarà indicata di volta in volta dalla segnaletica mobile temporanea, posizionata sul posto a cura della ditta esecutrice.

cs

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