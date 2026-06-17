Savigliano, via libera al nuovo campo per i lavoratori stagionali. Potrà ospitare fino a 18 persone, a luglio l'apertura

Esito positivo per il sopralluogo di controllo da parte di Invitalia, della struttura del Pnrr e del Ministero del lavoro al campo di accoglienza dei lavoratori stagionali.

Il campo – situato nell’area retrostante di via Torre de Cavalli, in via Bosco delle Orche angolo via Melarea – è stato realizzato grazie ai fondi del Pnrr destinati dal Ministero del Lavoro all’area del Saluzzese, di cui fa parte anche la città di Savigliano, per un investimento complessivo di circa 262mila euro.

L’intervento nasce nell’ambito del protocollo di accoglienza diffusa promosso dalla Prefettura di Cuneo e condiviso dai Comuni del territorio, con l’obiettivo di garantire ai lavoratori stagionali impiegati nel settore agricolo una sistemazione dignitosa, sicura e adeguata durante il periodo di lavoro, contrastando situazioni di precarietà abitativa e sfruttamento.

Il complesso di accoglienza è composto da alcuni moduli prefabbricati coibentati dotati di climatizzazione, illuminazione, bagni, spazi docce e soprattutto da una nuova struttura in legno adibita a cucina e spazio di ristoro e convivialità comune. Con una capacità di ospitalità fino a 18 lavoratori stagionali.

L'area aprirà nel mese di luglio, e sarà gestita dalla Cooperativa Proposta 80.

I funzionari in visita, accompagnati dal sindaco Antonello Portera, da alcuni membri della Giunta e dal personale dell'Ufficio Tecnico-Lavori pubblici (che ha gestito il progetto e la sua realizzazione) hanno visitato il campo e le diverse parti dell'area, dimostrando apprezzamento per l'allestimento realizzato.